Uno degli anni più fortunati per Samuel Astor è stato senza dubbio quello dell’uscita di Young Royals, la serie sui giovani adolescenti dell’elite svedese che ha conquistato tutto il pubblico di Netflix. L’attore è molto conosciuto in Svezia soprattutto per essere stato scelto per Maria Wern, programma televisivo del 2020. Conosciamo meglio Samuel Astor e scopriamo le sue origini e la sua carriera.

Biografia di Samuel Astor

Samuel Astor è cresciuto in Svezia e ha sempre dichiarato di essere orgoglioso delle sue origini. Anche se non si hanno informazioni sulla sua famiglia, sappiamo che oggi vive ancora in Svezia e non ha alcuna intenzione di trasferirsi. Samuel parla anche l’inglese oltre alla sua lingua madre e ama viaggiare per il mondo, cosa che la sua professione gli consente di fare. Oltre ad essere un bravissimo attore è anche appassionato di sceneggiatura. Per questo, si è messo in gioco dirigendo un cortometraggio dal titolo Desire, nel 2020. Nonostante la fama ottenuta oggi con la serie Young Royals, Samuel è nuovo nel settore del cinema e lo show sui reali svedesi è la sua seconda esperienza televisiva. Anche se è solo all’inizio della carriera cinematografica, si è già dimostrato un veterano per la sua immensa professionalità.

Informazioni personali

Abbiamo già accennato che Samuel non è avvezzo a condividere informazioni private come il nome dei familiari e parenti. Allo stesso tempo, però, sappiamo qualcosa riguardo alla sua professione: l’attore ha recentemente firmato un importante contratto con un’agenzia. Gli attori, hanno infatti bisogno di essere guidati da un agente, soprattutto se molto conosciuti come lo è ad oggi Samuel. Tra le sue passioni più grandi spunta anche la fotografia. Come si può vedere dal suo profilo Instagram, ama catturare gli istanti più belli, proprio come sa fare un fotografo. Questo hobby si abbina perfettamente con la sua passione per i viaggi e con il suo amore per l’avventura.