Vi ricordate di Sasà Salvaggio, uno dei più celebri inviati di Striscia la Notizia? Ci sono buone notizie: lo rivediamo recitare nella serie Incastrati insieme a Ficarra e Picone. Qui interpreta Alberto Gambino insieme ad un cast davvero brillante. Insieme a lui, infatti, vediamo Marianna Di Martino, Leo Gullotta e una splendida Anna Favella, la quale interpreta Ester, amante di uno dei protagonisti. Conosciamo meglio Sasà Salvaggio e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata degli ultimi anni.

Sasà Salvaggio, biografia e carriera

Nato a Milano nel ’68, Sasà Salvaggio è un conduttore, attore teatrale e speaker. In molti lo conoscono per essere stato uno degli storici inviati di Striscia la notizia. A soli 6 anni si trasferisce nella terra natia dei suoi genitori, la Sicilia. Nel 1992, dopo aver scoperto che la sua passione più grande è quella del teatro. Inizia quindi nello stesso anno la sua carriera televisiva a Non è la Rai, programma di sua creazione dove doppiava alcuni personaggi in dialetto palermitano. Molti ricordano infatti i buffi doppiaggi ad alcuni personaggi dei cartoni animati Disney.

Alcuni anni dopo crea la parodia di Striscia la notizia con un programma intitolato Sgrilla la notizia. Viene notato proprio in questa occasione da Antonio Ricci che lo invita nel programma originale e lo sceglie come uno degli inviati e dei conduttori nel 2004, a fianco del bravissimo Luca Laurenti.

Anche la sua carriera teatrale è molto ricca. Negli anni 2000 si diletta in tantissimi spettacoli presso il Teatro Lelio di Palermo, mentre nel 2004 lavora come attore al Teatro Politeama della stessa città.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Sasà, non si sa molto se non che l’attore vive ancora a Palermo, città che ama alla follia. Inoltre è sposato con sua moglie Stefania con la quale ha avuto due splendidi gemelli. I figli della coppia sono nati nel 2005 e si chiamano Anthony e Totò.