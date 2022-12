La meravigliosa attrice Selene Caramazza interpreta Leonarda nella nuova serie tv in onda su Amazon Prime, The Bad Guy. La vicenda verrà narrata in soli sei episodi che verranno distribuiti in gruppi da tre. Nel cast troviamo Luigi lo Cascio che interpreterà il protagonista Nino Scotellaro, mentre Claudia Pandolfi sarà Luvi Bray. Tra gli attori, anche la bellissima Selene Caramazza, attrice italiana molto giovane ma con un vasto curriculum cinematografico alle spalle. Scopriamo insieme la sua biografia e cerchiamo di capire se è fidanzata o single.

Biografia e Carriera di Selene Caramazza

Selene Caramazza nasce a Palermo. Trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza in provincia di Agrigento, dove si diploma al liceo scientifico Martin Luther King. Decide poi di iscriversi a Giurisprudenza, facoltà che abbandona dopo un anno poiché scopre che la sua vera passione è quella della recitazione.

Si sposta quindi a Roma per buttarsi completamente nel mondo del cinema e inizia molto presto a lavorare in set prestigiosi, come Il bello delle donne. Alcuni anni dopo, viene scelta per Squadra antimafia 7 insieme a Claudia Cardinale. Debutterà poi al cinema nel 2017 con il film Cuori puri diretto dal regista Roberto De Paolis. Qui, Selene Caramazza ha vestito i panni della protagonista Agnese, una ragazza 18 anni con una mentalità molto cattolica e costretta dalla madre a non avvicinarsi ai ragazzi prima del giorno del matrimonio.

Vita Privata

Per il momento non si hanno informazioni private che riguardano la bellissima attrice palermitana. A quanto sembra, non è sposata e non ha figli. Sui social network pubblica pochissimo e le foto ci fanno intuire che molto probabilmente è single. L’attrice Selene Caramazza si sta dedicando completamente alla recitazione sicura del successo della nuova serie televisiva intitolata L’ora – Inchiostro contro piombo, uno show Mediaset dove Selene interpreta Olivia Butera.