Ha iniziato la sua carriera come cantante con un musical intitolato C’era una volta… Scugnizzi. Stiamo parlando della bellissima e talentuosa Serena Rossi che ha interpretato Mina Settembre su Rai 1. La serie racconta di un’assistente sociale di nome Gelsomina che lavora a Napoli in un consultorio. Dopo essere diventata famosa per aver vestito i panni di Carmen in Un posto al sole. Proviamo a conoscere meglio questa splendida attrice.

Biografia e carriera di Serena Rossi

Serena Rossi è nata nel 1985 e ha vissuto per una lunga parte della sua vita in provincia di Napoli. È diventata nota al grande pubblico grazie a diverse fiction come Che Dio ci aiuti, Un posto al sole in cui hai interpretato Carmen fino al 2010 e Figli di una vera rivoluzione minore, una pellicola del 2007. Nel 2014 è stata anche il protagonista di una delle edizioni di Tale e quale show, nella quale ha vinto. Qualche anno dopo presta la voce a Cenerentola in un musical intitolato Into the Woods mentre nel 2017 inizia a condurre la trasmissione Detto fatto su Raidue. In un film biografico dedicato la vita di Mia Martini ha interpretato proprio la protagonista nel 2019 mentre nel 2020 ha iniziato a vestire i panni di Mina Settembre, la serie Rai della quale oggi gli spettatori attendono impazienti la terza stagione.

Vita privata

Serena Rossi è nata da una famiglia di artisti: la madre è una cantante mentre il padre è un musicista. Anche il nonno è stato un autore di canzoni e ha ispirato Serena a studiare musica, più precisamente canto. Non è sposata ma è legata sentimentalmente a Davide Devenuto, anche lui attore con cui si è fidanzata nel 2008. Conosciuti sul set di Un posto al sole, i due hanno anche attraversato un lunghissimo periodo di crisi, avvenuto nel 2013. Tre anni dopo, però, si sono ritrovati ed è nato Diego, il loro primo figlio. Davide ho chiesto in diretta a Serena di sposarlo durante la trasmissione Domenica In, in una puntata del 2018. Tuttavia, i due non sono ancora sposati.