Chi è Simone Antolini, fidanzato di Cecchi Paone? Anni, lavoro, vita privata

Alessandro Cecchi Paone ha trovato di nuovo l’amore, e stavolta con un giovanotto. Si tratta di Simone Antolini. Cosa sappiamo di lui?

Simone Antolini, anni e lavoro

Simone Antolini, ha 23 anni e sta facendo parlare di sè per la sua relazione con Alessandro Cecchi Paone. È nato e cresciuto nelle Marche in un piccolo paese. Dopo aver studiato presso la facoltà di scienze giuridiche, attualmente affianca i suoj genitori nella gestione di un negozio di alimentari. Da quando è stato sorpreso insieme al giornalista, però, la sua vita è cambiata.

La vita privata di Simone

Simone è un ragazzo semplicissimo, che ha deciso di venire allo scoperto circa la sua sessualità dopo aver conosciuto Alessandro. Purtroppo da quando frequenta Cecchi Paone è divenuto bersaglio di numerose critiche ed offese omofobe, tanto che ha dovuto chiudere i suoi profili social. Un ragazzo casereccio, che ama aiutare la sua famiglia, che studia conquistando ottimi voti all’università. Ha contattato lui per primo il giornalista per parlargli della sua situazione. Si sono visti per la prima volta a Rimini dove pare sia scattata immediatamente la scintilla. Scintilla che li ha indotti a frequentarsi e a trascorrere la vacanza in costiera Amalfitana sulla barca di Alessandro.