Simone Ashley è un’attrice britannica che sta guadagnando popolarità in tutto il mondo grazie al suo ruolo di Kate Sharma nella seconda stagione della serie Netflix Bridgerton. Tutti ricordano anche gli attori principali della prima stagione, Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page, anche loro diventati famosi grazie alla serie prodotta da Shonda Rhimes. Prima di Bridgerton, Simone Ashley era già nota ai fan di Netflix per la sua partecipazione al cast di Sex Education. L’attrice ha frequentato la scuola di recitazione di Bristol e ha lavorato in varietà di produzioni teatrali prima di diventare famosa. Oltre a recitare, Simone Ashley ha anche partecipato a diversi progetti musicali e ha pubblicato un album nel 2019.

Biografia e carriera

Simone Ashley è un’attrice britannica nata in quel Camberley, una località situata nei pressi di Surrey, nel 1995. È figlia di due genitori indiani e ha anche un fratello più grande. Simone Ashwini Pillai è il suo vero nome, ma pochi lo sanno. Si è formata come attrice presso la Redroofs Theatre School di Maidenhead prima di laurearsi all’Arts Educational School di Londra. Durante la sua carriera ha recitato in diverse produzioni televisive e cinematografiche, tra cui “Sex Education” e “The Crown“.

Vita privata di Simone Ashley

Simone Ashley è un’attrice di talento che ama godersi la vita con attività come nuotare, fare escursioni e mangiare buon cibo. Si diverte anche ad ascoltare musica, anche se lei preferisce il rock. Ha dichiarato di essere cresciuta ascoltando i Fleetwood Mac, i The Doors, i The Rolling Stones e i Steely Dan. Anche se l’attrice inglese è molto apprezzata da fan e critica, Simone non ha mai rivelato dettagli sulla sua vita sentimentale.