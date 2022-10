Chi è Stefano Corti, fidanzato di Bianca Atzei? Figli, tv, ex moglie

Stefano Corti non ha bisogno di presentazioni: lo conosciamo bene perché è una Iena. Al di là di ciò è fidanzato con la cantante Bianca Atzei. Vediamo insieme qualcosa di più su di lui.

Stefano Corti, figli e tv

Stefano Corti, 36 enne milanese, è volto noto della televisione. Fa infatti l’inviato a Le Iene, ormai da anni, proponendo servizi di rilevante curiosità e attenzione.

Circa la sua vita privata, con Bianca non ha figli: anzi poco tempo fa sono stati interessati da un aborto spontaneo, cosa che li ha molto afflitti. Ad ogni modo Stefano è già padre di un altro bimbo, Gabriele, avuto nel suo pregresso matrimonio. Del piccolo si sa davvero poco è niente

Ex moglie di Stefano

Sarà la sua deformazione professionale o il lavoro che fa per Le Iene, ma Stefano non ama finire nelle pagine del Gossip. Non sappiamo nulla del suo precedente matrimonio, ammesso che fosse davvero convolato a nozze. Il suo piccolo Gabriele è figlio di una donna che attualmente vive a Marsiglia. Prima di legarsi a Bianca Atzei ha frequentato Veronica Ruggeri. La storia con la Ruggeri si conclude nel 2016, e attualmente versano anche in rapporti molto amichevoli. Di più sulla sua vita sentimentale non si sa.