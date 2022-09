Chi è Stefano Rosso, marito di Francesca Chillemi? Figlia, vita privata

L’attrice Francesca Chillemi, che si è fatta amare dal pubblico per il suo ruolo in Che Dio ci aiuti, è legata sentimentalmente dal 2014 all’imprenditore Stefano Rosso. I due hanno anche una figlia, Rania, che è nata nel febbraio del 2016. Come raccontato dalla stessa Chillemi, non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine tra loro, ma il sentimento è cresciuto man mano. I due si sono conosciuti nel 2010, per poi ufficializzare la relazione solamente 4 anni.

Francesco Rosso, imprenditore figlio d’arte

Rosso è un imprenditore nato il primo giugno 1974 a Marostica, in provincia di Vicenza, ed è quindi del segno dei Gemelli. È “figlio d’arte”, poiché il padre, Renzo Rosso, è stato il fondatore del marchio di moda Diesel. Ed è proprio per questa azienda che Stefano lavora dal 2005. Dopo gli studi a Bassano del Grappa, l’imprenditore ha studiato al Fashion Institute of Technology di New York. Oltre al marchio di famiglia, controlla anche i brand Maison Margiela, Viktor & Rolf, Amiri, Marni, Jil Sander e Staff International. Rosso è attivo anche in ambito calcistico e, dal 2018, è presidente del club L.R. Vicenza (il Lanerossi Vicenza), che rappresenta la città di Vicenza e milita in serie C.