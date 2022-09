Chi è Stefano Rosso, marito di Francesca Chillemi? Vita privata, Instagram, biografia

Stefano Rosso, manager 43enne vicentino, rampollo di casa Rosso e compagno dell’attrice siciliana Francesca Chillemi, protagonista di “Viola come il mare”, fiction in 12 episodi in onda dal 30 settembre in prima serata su Canale 5, è uno dei giovani imprenditori italiani più stimati e seguiti sui social media.

Stefano Rosso: carriera, passioni, successi

Veneto, nato a Marostica il 1° giugno 1979, figlio d’arte (il padre è lo storico volto del brand Diesel, Renzo), Stefano Rosso è un imprenditore, stilista e dirigente sportivo italiano. Il suo percorso di studi lo porta, sin da giovane, a frequentare negli States il Fashion Institute of Technology di New York, dove consegue un Bachelor Of Arts in International Trade and Marketing. La carriera professionale di Stefano Rosso inizia lontano dal brand di famiglia e vanta la collaborazione con Zoo York, la fondazione ed il ruolo di CEO in D-Cave e la presenza nel consiglio di OTB (Only The Brave) Group, holding che controlla i marchi Diesel, Victor & Rolf, Marni, Maison Margiela, Amiri, Jill Sander, Staff International.

Nel 2021 diviene CEO di BVX, annunciando la sua nuova avventura con un post Instagram (il suo profilo social vanta 30,2mila followers) datato 7 dicembre 2021 ed edito interamente in lingua inglese. Occupato anche nel ramo investimenti, è stato amministratore delegato di RCI (Red Circle Investments), società di famiglia creata nel 2011, interessata ai settori nuove tecnologie, start-up ed ambiente.

Stefano Rosso è un grande appassionato di calcio (è tifoso del Milan), passione che lo ha spinto nel 2018 a prendere le redini del club calcistico L.R. Vicenza. Dal 2016 è membro del Consiglio Federale di Federcalcio.

Vita privata e rumors

Il 43enne non è noto solo per i suoi successi professionali, per essere il figlio del ben più celebre Renzo e per il suo ruolo attivo nel mondo del calcio, ma è anche balzato agli onori della cronaca (rosa) per la sua storia con Francesca Chillemi, ex miss Italia ed ex modella classe 1985 di origini siciliane. Storia che Stefano e Francesca portano avanti da sette anni e dalla quale, nel 2016, è nata Raina.

Una coppia apparentemente unita e riservata che però, in passato, è stata al centro dell’attenzione del mondo del gossip nazionale per via di una presunta liaison tra la Chillemi e l’interprete della soap turca “Daydreamer-le ali del sogno” ed ex di Diletta Leotta, Can Yaman.

I due, interpreti della nuova fiction Mediaset “Viola come il mare”, sarebbero stati fotografati in atteggiamenti teneri che avrebbero dato adito a congetture. Lo scoop riguardante il presunto tradimento è stato lanciato lo scorso autunno dal settimanale “CHI” diretto da Alfonso Signorini. L’ eco di questo sgradevole pettegolezzo ha accompagnato la coppia Rosso-Chillemi a Venezia, dove l’attrice era presente per lanciare la fiction insieme al collega Yaman.

L’attore turco ha subito messo le cose in chiaro, denunciando la perenne oppressione da parte delle sue fans e la tendenza di costoro ad attaccare ed aggredire chiunque gli stia vicino. Nonostante le smentite i due protagonisti di “Viola Come il mare” sono stati messi in imbarazzo, durante la passerella sul red carpet, dalla folla che non ha smesso di invitare la coppia di attori a scambiarsi un bacio.