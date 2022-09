Chi è Susanna Vianello, figlia di Edoardo Vianello? Malattia, Fiorello, età, figlio, com’è morta

Susanna Vianello era una speaker radiofonica con una grande passione per la musica, ereditata dai genitori Edoardo Vianello e Wilma Goich.

Biografia

Susanna Vianello era nata il 20 luglio 1970 a tre anni dalle nozze dei genitori. Figlia d’arte, Susanna coltiva la sua passione per la musica e per lo spettacolo diventando una speaker radiofonica negli studi di Radio Italia Anni 60. Con ironia e cinismo si descriveva come una donna “romantica come la sagra della porchetta“.

Figlio e vita privata

Oltre al suo lavoro, Susanna aveva un altro grande amore, il figlio, che alla sua scomparsa aveva 23 anni. Sono tantissimi i ricordi che accompagnano la sua persona, specialmente le simpatiche foto che testimoniano la piacevole esperienza in radio, dove colleghi e ospiti la ricordano con tanto affetto.

Malattia

Susanna Vianello è scomparsa tragicamente divorata dal cancro che l’ha portata via in un solo mese. Una morte prematura quella della conduttrice, che ha lasciato i suoi cari nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2020 proprio alla vigilia dei suoi 50 anni. A ricordarla alla sua morte fu anche Rosario Fiorello, comico e speaker radiofonico con il quale aveva instaurato una grande amicizia. La madre Wilma, nel video di presentazione per il Grande Fratello Vip 7 la cita con tanta commozione, non è infatti riuscita a trattenere le lacrime di fronte al ricordo della morte della figlia.