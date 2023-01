Sydney Sweeney è un’attrice di 24 anni, nata il 12 settembre 1997 a Spokane, Washington. Ha un’altezza di circa 1,61 m ed è la cugina di Robert Vaughn. Ha anche un fratello, Trent Sweeney, che è un attore proprio come lei. La Sweeney è nota per la sua interpretazione di Cassie nella serie TV della HBO Euphoria. Oltre alla recitazione, è anche appassionata di arti marziali e pratica da diversi anni.

Carriera

L’attrice ha iniziato la sua carriera nel 2009 con un piccolo ruolo nel film ZMD: Zombies of Mass Destruction e nello stesso anno è apparsa in un episodio della serie TV Heroes. Ha poi preso parte a diversi film, come Vikes, Under the Silver Lake e Tell Me Your Name, e a serie TV come Everything Sucks!, The Handmaid’s Tale e Sharp Objects. Ma è nella serie TV Euphoria che ha dimostrato le sue notevoli doti recitative, interpretando il personaggio di Cassie. Recentemente ha anche recitato nel film Malcolm & Marie con John David Washington.

Vita privata e social di Sydney Sweeney

Sydney Sweeney è un’attrice molto discreta quando si tratta della sua vita privata, tanto da non pubblicare foto o rilasciare dichiarazioni in merito. Tuttavia, secondo Cosmopolitan, ha un fidanzato di nome Jonathan Davino, un ristoratore di Chicago. I due sono stati spesso paparazzati insieme, e dai rumors del 2018 sembra che siano insieme da allora. Sydney e Jonathan sembrano avere una relazione davvero solida, tanto da aver trascorso le vacanze natalizie insieme nella città natale della giovane attrice, Spokane, Washington.

La bellissima attrice della serie tv Euphoria è molto attiva sui social. Su Instagram ha postato circa 200 foto, ottenendo oltre 7 milioni di follower. Anche su Twitter è molto seguita: ha raggiunto oltre 600 mila follower. Sydney spesso condivide sui social fotografie di sé stessa e del dietro le quinte dei suoi lavori sul set. Gli adolescenti di tutto il mondo la adorano e la prendono come esempio per iniziare una carriera nel mondo del cinema.