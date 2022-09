Chi è Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron? Altezza, incinta, età, Instagram, Fiction

Fidanzata da molti anni con Samuel Peron, Tania Bambaci è un’attrice e modella italiana. Conosciamo meglio la compagna del ballerino reso famoso dal programma Ballando con le stelle.

Carriera e biografia

Tania Bambaci è nata l’11 agosto del 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Qui vive serenamente la sua giovinezza prima di debuttare nel mondo dello spettacolo vincendo Miss Italia 2010. L’esperienza nel mondo della moda ha poi permesso alla ragazza di essere notata anche come attrice: oggi sono una decina i film a cui a preso parte, assieme ad altrettante serie televisive.

Vita privata

Non si sa molto sulla vita privata della modella ma il suo nome è diventato ancora più popolare dopo il fidanzamento con il noto ballerino Samuel Peron, con il quale vorrebbe sposarsi. Nel 2018 i due si erano temporaneamente lasciati per poi tornare insieme più affiatati che mai superata la breve crisi. La star di Ballando con le stelle e Tania si dichiarano felicissimi in questo periodo della loro vita: hanno recentemente condiviso sui social di aspettare un bambino con un post tenerissimo in cui ringraziano la vita per questo grande regalo. Uno scatto della coppia pubblicato su Instagram vede Samuel inginocchiato a baciare il pancione dell’attrice, con un messaggio che esprime tutta la loro gioia di aspettare un bebè.