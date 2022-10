Chi è Teddy Reno, marito di Rita Pavone? Origini, età, ex moglie

Teddy Reno è stato un big della musica italiana. Sposa Rita Pavone, per la quale lascia la sua prima moglie. Ecco di seguito qualcosa di più sulla sua vita.

Teddy Reno, origine ed età

Teddy Reno, classe 1926 (oggi insomma ha 96 anni) è il nome d’arte di Ferruccio Merk Ricordi. Le sue sono origini ebraiche, la madre era infatti riuscita a scampare alla persecuzione tedesca degli ebrei nel corso della seconda guerra mondiale. Ha sempre amato la musica, tanto che non appena conclusasi la guerra parte per una tournee in Germania all’interno dell’orchestra inglese di Teddy Foster. E’ proprio in onore a quest’ultimo che sceglie il suo nome d’arte.

Matrimonio con Rita Pavone ed ex moglie

Per aiutare i giovani talenti a sfondare il mondo della musica, nel 1961 Teddy mette in piedi il Festival degli sconosciuti di Ariccia. Fu proprio in quell’occasione che conosce Rita Pavone, giovanissima, che vince con le sue doti canore. I due nonostante la differenza d’età si innamorano e la loro storia fa scalpore. Teddy era infatti il marito della produttrice cinematografica Vania Protti. Nonostante non fossero separati, (si divideranno solo nel 1971), Teddy non ci pensa due volte a correre da Rita. Sposerà quest’ultima dopo il divorzio. Dal matrimonio con Vania aveva avuto il figlio Franco.