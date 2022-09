Chi è Thiago, figlio di Sofia Crisafulli? Padre, età

Sofia Crisafulli è una tiktoker di appena 18 anni che ha dato alla luce un anno fa un bimbo bellissimo, Thiago. Nonostante sia molto attiva sui social (non dimentichiamo che vanta su Tik Tok al suo seguito quasi 2 milioni di followers e su Instagram di più di 1 milione ) non si sa molto circa il padre del suo piccolo.

Thiago, chi è il padre?

Come anticipato, non si sa molto del padre del piccolo Thiago che oggi ha poco meno di un anno. Non ci sono certezze materiali che sia rimasto accanto al suo piccolo e a Sofia. Quando la Crisafulli ha partorito, postò una foto e un contenuto testuale molto dolce sulla sua esperienza, ma non vi erano riferimenti sul possibile compagno o fidanzato.

Ha spiegato da sola di aver deciso di chiamare Thiago suo figlio come quello di Chiara Nasti.

Sofia Crisafulli, quanti anni ha il figlio?

Nel novembre 2021 Sofia Crisafulli aveva annunciato di essere in attesa e di averlo scoperto proprio in un momento non molto gioioso per lei. Qualcuno attribuisce la frase forse all’allontanamento del fidanzato. Sappiamo solo che all’epoca stava insieme ad un certo Agostino, suo coetaneo. Oggi Thiago ha quasi un anno e vive nel completo amore di sua madre Sofia.