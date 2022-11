Un altro importante personaggio del cast della serie Mercoledì è Thora Birch, che interpreta Tamara Novak nella nuova serie firmata Tim Burton. Il regista ha attuato un importante cambio degli attori della serie spin off dell’originale “La famiglia Addams”. Nel capolavoro, rivediamo in vesti nuove anche l’originale Mercoledì, che negli anni ’90 veniva interpretata dalla bravissima Christina Ricci. Purtroppo, Thora Birch ha partecipato solo a poche clip della nuova serie. Ha infatti lasciato presto il progetto per via di un grave problema in famiglia. L’agente della donna ha dichiarato che Thora è dovuta volare negli Stati Uniti per sbrigare questioni personali e purtroppo non riuscirà più a tornare sul set. In una dichiarazione di Deadline, sembrerebbe che questa decisione drastica sia legata all’improvvisa malattia di un parente della stessa Thora.

Biografia di Thora Birch

Nata a Los Angeles nel 1982, l’attrice è apparsa in numerosi film tra cui La strada per il paradiso del 1991, Caro Babbo Natale dello stesso anno, Sotto il segno del pericolo del 1994. Un anno dopo, nel 1995, è stata anche parte del cast di Amiche per sempre insieme a Christina Ricci e Demi Moore. Nel 1996 ha anche partecipato alla pellicola Alaska, un meraviglioso film d’avventura che racconta di due bambini che ricercano il padre disperso.

Il debutto della star avviene però nel 1999 con il film American beauty, il quale vince 5 Premi Oscar e Thora viene nominata come miglior attrice non protagonista. Quest’anno doveva essere un’annata importante per via della serie Mercoledì. Sotto la direzione di Tim Burton, Thora Birch doveva interpretare Tamara Novak ma alcuni problemi in famiglia glielo hanno impedito.

Vita privata

Thora Birch è un personaggio famoso, che non ama esprimersi riguardo la sua situazione sentimentale. Tuttavia, proprio in questi mesi le pagine gossip sono convinte che l’attrice sia segretamente sposata con un uomo di cui ancora non si sa il nome. I fan su Twitter sono certi che Thora Birch stia acquistando gli anelli di fidanzamento. Eppure, l’agente della donna ha chiesto al pubblico di non commentare e di rispettare il riserbo dell’attrice.