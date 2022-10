Chi è Tommaso Paradiso? Vita privata, compagna, famiglia, carriera

Nell’ultimo decennio è stato uno dei cantautori italiani più famosi e che ha dato maggiori spunti di interesse anche fuori dal mondo della musica. Vediamo chi è Tommaso Paradiso, l’ex frontman del gruppo dei Thegiornalisti che da alcuni anni ha cominciato la carriera da solista.

La famiglia

Tommaso Paradiso è nato a Roma, il 25 giugno 1983. Il musicista ha quindi 39 anni: è un grande appassionato di calcio e tifoso della Lazio, che spesso va a vedere allo stadio Olimpico ed alla quale dedica diversi post sui social. La sua infanzia è stata, però, molto tribolata per l’assenza di suo padre. In un’intervista al Maurizio Costanzo Show, Tommaso disse di aver sofferto molto da piccolo per le frizioni tra i suoi genitori e in particolare per la decisione del padre di lasciare casa.

Secondo quanto emerso dalle testimonianze dello stesso cantante, il padre si è rifatto vivo in maniera piuttosto singolare, commentando un post su Instagram dove lui aveva postato una foto con Carlo Verdone. La frase “Forse cerco solo un padre”, ha fatto scattare la scintilla del genitore, ma Tommaso ha scoperto solo in seguito che si trattava del suo vero papà

Vita privata

Tommaso Paradiso è legato ormai da diverso tempo ad una donna che è lontana dal mondo dello spettacolo. La fidanzata di Tommaso Paradiso si chiama Carolina Sansone. Il loro rapporto va a gonfie vele e Carolina è presente in diversi post e immagini del profilo Instagram di Tommaso che è sempre seguitissimo dai fan. Stando a quanto emerso proprio dal diretto interessato Tommaso e Carolina si sono conosciuti nel corso di un incontro di calcio. Il loro è stato un amore a prima vista.

Il loro legame è duraturo e Tommaso Paradiso elogia spesso Carolina che ha avuto il merito di dargli grande tranquillità. I due sono stati visti per la prima volta insieme alla Mostra del Cinema di Venezia quando lo stesso cantante annunciò di fatto la loro relazione. Prima di Carolina, Tommaso Paradiso era stato legato per diverso tempo all’attrice Matilde Gioli, nota al grande pubblico per aver recitato in serie e film accanto a personaggi noti come Luca Argentero, Claudio Bisio e Alessandro Siani.

La fine del rapporto tra Tommaso Paradiso e il gruppo dei Thegiornalisti è avvenuta a sorpresa nel 2019. La band si è sciolta dopo un concerto al Circo Massimo a Roma, che era comunque già passato alla storia. Il divorzio tra Tommaso e il suo ex gruppo è stato denso di veleni ed addirittura, a ridosso di quella rottura, si parlò anche di possibili ricorsi in tribunale.

Paradiso ha sempre cercato di mantenere un profilo basso evidenziando però che aveva bisogno di un’esperienza che lo portasse a pensare esclusivamente alla musica. Il cantante però non ha addebitato alcuna responsabilità ai suoi compagni di viaggi ai quali sarà sempre legato.

Con la band raggiunse il culmine del successo nel 2016 con l’album Completamente Sold out, mentre Love, uscito nel 2018, fu l’ultimo disco della band al completo. La produzione da solita di Paradiso non si è arrestato con brani già di successo come Magari no e Non aver paura. Il suo primo album è uscito nel 2022: si tratta di Space Cowboy.

