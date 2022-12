Un altro degli attori che compare nel favoloso cast di Incastrati è Tony Sperandeo, un grande attore italiano vincitore di un David di Donatello. Conosciuto per aver recitato nel film I cento passi, Tony compare anche nella serie tv di Ficarra e Picone, in onda su Canale 5 a partire dal 7 dicembre 2022. Scopriamo tutto su di lui.

Tony Sperandeo, biografia e carriera

Tony nasce a Palermo nel 1953 e purtroppo, ha avuto un’infanzia parecchio difficile. Prima, per guadagnare qualche soldo, decide di fare cabaret, appassionato di comicità e soprattutto di recitazione. Inizia dunque a provare diversi casting e nel 1983 ottiene una parte in Kaos, un film scritto dai Fratelli Taviani. Successivamente entra nel cast de La Piovra, film di Florestano Vanzini. Lo stesso anno partecipa in altre due pellicole, Il pentito e Pizza connection.

Il successo arriva però con Piedipiatti, film diretto da Carlo Vanzina. Roberto Benigni, lo sceglie poi per Johnny Stecchino mentre nel 1995 Giuseppe Ferrara gli affida una parte in Segreto di Stato. Tony Sperandeo è anche conosciuto in tv per aver partecipato a La Fattoria, un reality show andato in onda nel 2009. Successivamente è stato protagonista di un litigio con Fabrizio Corona, proprio durante il reality.

Vita privata

Tony Sperandeo è convolato a nozze con Rita Barbanera, nota attrice e doppiatrice teatrale. Con lei ha avuto due figli, di nome Priscilla e Tony. Purtroppo, la vita dell’attore non è stata tutta rose e fiori: sua moglie si suicidò a soli trentadue anni, lanciandosi dal balcone della loro abitazione a Palermo. Da allora l’uomo sparì dai riflettori per molto tempo, fino a poco tempo fa, quando gli viene proposto di recitare nella serie Incastrati a fianco di bravissimi attore e dei comici Ficarra e Picone.

Attualmente non si conosce il suo stato sentimentale, ma probabilmente è single. Non esistono tracce sul web di una possibile frequentazione con qualche donna.