Chi è Uccio Show, il comico morto investito da un treno in Salento

Nella provincia di Lecce, il 72enne Antonio Bitonti, noto con l’appellativo ‘Uccio Show‘ grazie alle sue apparizioni artistiche in diversi programmi televisivi, ha perso la vita in un tragico incidente che l’ha visto travolto da un treno in corsa. I carabinieri stanno conducendo un’indagine per stabilire se si tratti di un gesto volontario o di un tragico incidente.

Uccio Show, la dinamica dell’incidente

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’intrattenimento e del folclore salentino. Antonio Bitonti, conosciuto come “Uccio Show“, è prematuramente scomparso il 21 agosto, vittima di un incidente ferroviario lungo la tratta che collega Montesano a Miggiano. Il cabarettista era celebre per le sue esibizioni televisive e le divertenti performance di danza, e il suo volto era diventato familiare non solo in Puglia, ma anche oltre i suoi confini.

L’uomo è stato rinvenuto lungo i binari delle Ferrovie Sud-Est a Montesano Salentino, il suo paese natale e luogo in cui risiedeva. Al momento del soccorso, versava in condizioni critiche a causa dell’urto con il treno e, dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, ha purtroppo perso la vita.

Le cause dell’incidente

Le circostanze precise che hanno portato a questo tragico evento sono ancora avvolte nel mistero. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, ma al momento non è chiaro se sia stato il risultato di un destino crudele o di un gesto deliberato.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico e sanitario, le gravi lesioni causate dall’impatto con il treno hanno avuto conseguenze fatali per Antonio Bitonti. Il decesso è avvenuto intorno alle 10 del mattino. Le forze dell’ordine della stazione di Specchia sono intervenute sul luogo dell’incidente per condurre le indagini necessarie e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le autorità stanno attualmente svolgendo un’approfondita indagine per gettare luce su quanto accaduto. Dopo l’incidente, i soccorsi sono stati immediatamente dispiegati e Antonio Bitonti, nonostante le sue gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Cardinale Panico” nel tentativo di salvarlo.