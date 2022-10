Chi è Umberto Anzolin, marito di Heather Parisi? Figli, Hong Kong, lavoro

Umberto Anzolin è il marito di Heather Parisi, e padre dei suoi bellissimi figli. L’uomo non lascia tracce di sè. Per cui scopriamo insieme qualcosa di più sulla sua vita.

Umberto Anzolin, età e trasferimento ad Hong Kong

Umberto Anzolin, originario di Vicenza, non lascia come detto tracce di sè sul web. E infatti non riusciamo a risalire nemmeno alla sua età. Però di riflesso alla moglie Heather Parisi sappiamo che vive con la sua famiglia ad Hong Kong. Qualcuno ha definito una fuga il loro trasferimento, ma pare sia esclusivamente dipeso da motivi di lavoro.

I figli di Umberto ed Heather

Dall’unione con l’ex soubrette Heather, Umberto è diventato padre di due gemelli nel 2010: una femmina Elizabeth e un maschietto Dylan, oggi quasi adolescenti. Ricordiamo che Heather ed Umberto sono convolati a nozze nel 2013, pure avendo cominciato la loro storia nel 2005. All’epoca del matrimonio i gemellini avevano circa tre anni.

Il lavoro

Anche degli affari lavorativi di Umberto Anzolin si sa ben poco. Ad oggi sappiamo gestisce l’attività di famiglia, la conceria Anzolin che pare sia la più rinomataa nella Valle del Chiampo. Purtroppo nel 2011 l’azienda ha subito un forte smacco, per cui Umberto ha deciso di dare nuova vita alla conceria con un netto trasferimento in Cina per occuparsi sempre di pellame.