Al programma Mi casa es tu casa, la ballerina e showgirl Heather Parisi ha parlato della sua relazione con il marito Umberto Maria Anzolin, con il quale è legata da ormai 17 anni. Tra i due va tutto a gonfie vele, tanto che la star ha confessato di avere ancora oggi le farfalle nello stomaco ogni volta che lo vede. Ma chi è l’uomo che ha fatto battere il cuore alla bellissima Heather Parisi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Umberto Maria Anzolin, lo scandalo

Marito e padre di due gemelli avuti proprio con Heather, Umberto Maria Anzolin è un nome che le pagine di gossip conoscono bene. Tempo fa, infatti, nacquero molte polemiche per via di una trascrizione sul registro degli indagati per il fallimento della Conceria Anzolin, azienda di famiglia. Da quel giorno, tutta la famiglia si trasferì velocemente ad Hong Kong, ma Heather ha sempre dichiarato che non si è trattato di “scappare“, ma solo di spostarsi per aprire una nuova attività.

Tuttavia, dopo lo scandalo le acque si sono presto calmate, anche se ancora oggi il suo nome viene collegato ad un presunto debito di diversi milioni di euro, con un importante lavoro della Magistratura italiana che ha contribuito ad associare ad Umberto una nomea negativa. Il marito della soubrette di Disco Bambina è quindi un imprenditore che ad oggi lavora all’estero e a quanto pare sembra avere un patrimonio ricchissimo.

L’amore con Heather Parisi

Durante l’intervista a Mi casa es tu casa gli occhi di Heather Parisi hanno brillato tutto il tempo, specialmente mentre parlava della relazione con suo marito.

“Io sono una donna serena, con tutti i problemi che abbiamo tutti, perché ci sono. Avere una persona vicina che ti coccola psicologicamente, anche una carezza…”

Ha parlato così la ballerina e attrice che in passato ha fatto impazzire tutti con “Cicale cicale“. Grazie ad Umberto Maria, dice oggi di essere felice anche a livello psicologico. L’amore tra i due la fa sentire amata e apprezzata, non vi è giorno in cui non sia grata di averlo incontrato.

Famiglia e figli

Heather Parisi ha in totale quattro figli. Due di loro hanno come padre Giorgio Manenti, con il quale la showgirl si è sposata nel 1992. Da questa relazione è nata una figlia di nome Rebecca Jewel. La soubrette si è sposata poi con Giovanni di Giacomo, con il quale ha avuto Jacqueline Luna.

Con Umberto Maria Anzolin, invece, ha avuto due gemelli di nome Dylan ed Elizabeth. Sui social possiamo vedere le foto della famiglia unita, con molti scatti realizzati durante i loro viaggi. Umberto e Heather sono oggi molto felici e conducono una vita semplice ma ricca di soddisfazioni. Del resto la donna non si trattiene dal gridare al mondo tutto l’amore che prova per il suo Umberto, tanto che ai microfoni del programma ha confessato di chiamarlo “La mia vita“. Questo travolgente amore le fa sentire ancora le farfalle nello stomaco, proprio come in gioventù.