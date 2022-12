Una delle attrici che recita in Mina Settembre è Valentina D’Agostino, una bravissima attrice e amante della musica. Da giovane ha fatto tantissimi lavori ma si è fatta ispirare da grandi come Monica Vitti e Anna Magnani. La fiction è una delle più amate degli ultimi anni, che ha fatto raggiungere la notorietà a tutti gli attori interpreti della serie. Presto uscirà anche la terza stagione come annunciato dal regista, e i fan non vedono l’ora di vederla. Ecco chi è Valentina D’Agostino, che già da piccola mostrava un grande talento nella recitazione.

Biografia e Carriera

Valentina D’Agostino è un’attrice italiana di grande successo, che ha raggiunto la notorietà con la sua partecipazione in numerose serie televisive e alcune incursioni al cinema. Nata a Palermo il 13 settembre 1982, da bambina ha dimostrato un grande interesse per la recitazione ed è stata addirittura messa in punizione dai suoi genitori, a causa delle sue esagerazioni. Dopo aver concluso gli studi all’Accademia del Teatro Biondo Stabile della sua città, si è trasferita a Roma, dove ha iniziato a lavorare nelle fiction Rai e Mediaset e al cinema, facendosi notare per il suo talento, la spontaneità e la naturalezza con cui porta in scena i personaggi che interpreta.

Vita privata di Valentina D’Agostino

Nonostante i suoi genitori all’inizio non fossero entusiasti della sua scelta di diventare attrice, Valentina ha dimostrato di essere nata per fare quello che fa. Valentina ha deciso di dedicarsi alla recitazione, invece di seguire le orme della sorella Donata, famoso magistrato stabilitosi a Palermo. Dopo aver girato diversi posti, si è stabilizzata a Roma. Qui ha incontrato Andrea Ferri, musicista e compositore di colonne sonore, da molti anni il suo fidanzato. La coppia ha formato una famiglia ed ha avuto un bambino, il piccolo Leone. I due vivono oggi serenamente a Roma e sono molto impegnati nella loro carriera.