Valentina Vignali:malattia,instagram,fidanzato Età, biografia, basket, tumore, vita privata

Per coloro che seguono il mondo dello sport, il nome di Valentina Vignali facilmente riecheggia nella mente. Nota per il sua dote di cestista nel basket e per le sue capacità di influencer sui social, addentriamoci nel mondo della bella trentenne.

Valentina Vignali, età e biografia

Nata a Rimini nel maggio del 1991, Valentina Vignali oggi ha 31 anni. Ha sin da ragazza seguito la sua passione per il basket, tanto che viene ricordata come una delle migliori cestiste italiane della storia. Oggi, pur non avendo lasciato lo sport, è modella e nota influencer anche molto seguita. Grazie alla sua altezza, più di 1,83 cm, ha giocato molti anni nella squartatore Athena Roma, per poi passare alla squadra Azzurra Basket VCO, di cui ancora oggi fa parte. Lo sport è sempre stato la sua debolezza. Già all’età di otto anni segnava canestri di un certo calibro. Nel 2007 riesce ad esordire con il Basket Cervia in serie A2. Grazie alle sue linee sinuose fisiche, nel 2005 ha iniziato la carriera di modella, ancora oggi ampiamente esercitata.

Lo sport non l’ha mai allontanata dalla scuola. E infatti si diploma a Milano nel 2008 all’Elite Fashion Academy. Due anni dopo arriva in finale a Miss Italia. La sua bellezza l’ha portata addirittura a finire in copertina nel 2013 per la rivista Playboy. La sua carriera di cestista continua e nel 2017 approda in Serie B. Nel mentre la scritturano come testimonial della linea della Pupa Sport Addicted e posa insieme alle colleghe Carlotta Ferlito ed Elena D’Amario.

La carriera in tv oltre il basket

Grazie alla sua versatilità non le sono mancate le occasioni di apparire sul piccolo schermo. Nel 2017 viene infatti chiamata come opinionista nel programma di gossip Casa Signorini, condotto da Alfonso Signorini e Valeria Marini. L’anno seguente si occupa della rubrica seriale “Tradirai” sui canali social di Rai2. Intanto appare in qualche puntata di Avanti un altro, è ospite a Pomeriggio 5 su Canale Cinque, e finisce a fare un corteggiatrice di Uomini e donne (nel 2013 per il tronista Francesco Monte). Nel 2019 è invece la concorrente della sedicesima edizione della casa più spiata d’Italia.

La vita privata

Nel 2013 Valentina Vignali ha intrapreso una relazione con un suo collega, influencer e cestista italiana. Trattasi di Stefano Laudoni. I due restano insieme fino al 2017, si lasciano e tornano insieme nel 2018 per poi lasciarsi definitivamente. Stando a come ne parla la cestista nel casa del GF, ha subito da lui un tradimento.

Per fortuna l’amore sorride ancora a Valentina e l’anno dopo, nel 2019, si reinnamora. Stavolta a farle battere il cuore è il fotografo Lorenzo Orlandi, di origine romana. Non apparendo sulle pagine di gossip, dei due non si sa nulla ad oggi.

La malattia e il tumore

All’età di 21 anni Valentina Vignali ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. Tra operazioni, radioterapia e controlli periodici, è riuscita ad andare avanti dieci anni. Nella giornata di ieri ha pubblicato un post sulle sue pagine social dove ha mostrato il suo calvario delle visite mediche. Dichiara spesso di non avere paura, e nonostante le cellule maligne e le metastasi combatte come una vera e propria guerriera.

