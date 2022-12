Membro dei Ficarra e Picone, storico duo comico italiano, Valentino Picone è un attore siciliano che insieme al collega ha diretto la serie Incastrati, che dal 7 dicembre andrà in onda su Canale 5. Dopo aver ottenuto un successo incredibile su Netflix, la sitcom sbarca su Mediaset, e sicuramente farà divertire tutto il pubblico del palinsesto. Ma vediamo nel dettaglio chi è Valentino Picone e come si è fatto conoscere nel mondo dello spettacolo.

Biografia e carriera di Valentino Picone

Nato a Palermo nel 1971, Valentino Picone si è diplomato al Liceo Classico della sua città, per poi laurearsi in Giurisprudenza. Dopo gli studi si appassiona alla recitazione e al cinema e inizia ad approfondire anche l’arte del cabaret. Conosce così Ficarra in un villaggio turistico nel 1993. I due si trovano molto bene insieme e per questo, decidono di fondare un duo, chiamato appunto Ficarra e Picone. Insieme approdano a Zelig, trasmissione che li rende popolarissimi in Italia. La coppia comica è ad oggi molto amata dal pubblico, anche per la conduzione a Striscia la Notizia. Nel 2020, però, Picone è costretto ad abbandonare il timone del programma satirico di Antonio Ricci per via del Covid 19. Viene così sostituito da Militello e da Sergio Friscia. Poco dopo il duo comico dichiara di voler abbandonare Striscia dopo 15 anni di lavoro.

Picone è sposato?

In molti si chiedono se Valentino Picone sia sposato. Ebbene, non sembra esserci nessuna donna nella sua vita, poichè esattamente come il collega Salvatore Ficarra, il conduttore e comico ha deciso di non parlare al pubblico di quello che riguarda la sua vita personale. Rimane quindi un mistero la vita sentimentale di Valentino Picone, anche se non mancano le ipotesi dei fan, che azzardano affermare che l’attore abbia una compagna. Tuttavia, non possiamo esserne sicuri, non ci resta che seguirlo nei prossimi film nella speranza che lasci trapelare qualcosa!