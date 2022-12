Valeria Fabrizi è nata a Verona il 20 ottobre 1936. La donna ha una storia difficile alle spalle: quando era ancora piccola ha perso suo padre. Durante alcune interviste ha confessato che per lei era “l’uomo invisibile” e che non l’ha più visto dopo averlo incontrato in prigione mentre giocava a poker. Suo padre era manesco e gli è stato impedito di restare con la madre di Valeria mentre era incinta. Non ha fratelli o sorelle, anche se molti credevano erroneamente che fosse la sorella di Aldo Fabrizi. Prima di debuttare come attrice, ha lavorato come impiegata. Vediamo chi è.

Carriera di Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi inizia la sua carriera come attrice nel mondo dei fotoromanzi alla fine degli anni ’40. Nel 1954 debutta al cinema e, con una rapida ascesa, diventa una delle più note attrici del periodo tra gli anni ’50 e ’60. Nel 1957 partecipa anche alla competizione di Miss Universo, classificandosi quarta. In aggiunta a recitare in molti film, Valeria ha anche partecipato a numerose produzioni teatrali e televisive, come “A che gioco giochiamo?” con Corrado, e ha posato per la rivista Playboy nel 1976. Inoltre, ha avuto anche alcuni ruoli ricorrenti nella fiction come “Linda e il brigadiere” e “Un posto al sole“. Dal 2011 è anche Suor Costanza nella serie “Che Dio ci aiuti“, e attualmente è uno dei concorrenti di “Ballando con le stelle“.

Vita privata

L’attrice ha avuto una breve relazione con Walter Chiari quando aveva appena compiuto la maggiore età. Nel 1964, si è sposata con Giovanni Giacobetti, meglio conosciuto come “Tata”, uno dei membri del Quartetto Cetra. Dal loro matrimonio è nata Giorgia. Il marito è purtroppo morto nel 1988 a causa di un infarto. Qualche anno fa ha affrontato una malattia, senza rivelare esattamente di cosa si trattasse. Si è dichiarata positiva ed è andata avanti a lavorare, chiedendo di adattare i suoi impegni in modo da poter continuare a lavorare anche nei giorni prima dell’intervento. La notizia del difficile momento che ha passato è stata accolta con grande affetto dalla comunità cinematografica, che le ha mostrato un grande sostegno e incoraggiamento.