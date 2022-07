Chi è Veronica Raimo, l’autrice finalista al premio Strega 2022

Veronica Raimo con il romanzo “Niente di vero”, edito da Einaudi, ha vinto il celebre premio Strega Giovani e adesso concorre per la finalissima del più prestigioso premio letterario nazionale.

Scopriamo vita privata e carriera dell’autrice romana.

Veronica Remo, nata a Roma nel 1978, si è laureata in lettere con una tesi sul cinema in una Germania divisa post guerra.

Per alcuni anni vive a Berlino e lavora come ricercatrice alla Humboldt University.

Nel 2000 è stata selezionata al Roma Portia Festival e al Grande Slam Nazionale di Poesia a Roma e nel 2004 al Festival di Poesia di Perugia. Alcuni dei suoi racconti sono apparsi su riviste e antologie, tra cui Tu sei lei (Minimal Fax).

Oggi vive in Umbria e lavora come traduttrice inglese per diverse case editrici, ha tradotto in italiano autori come F. Scott Fitzgerald, Ray Bradbury, Octavia E. Butler.

Ha scritto per diverse testate tra cui Il Manifesto, D-La Repubblica, Amica, Robinson, Rivista Studio, Linus, Rolling Stone e attualmente collabora con TTL e Il “Collaboration Pocket”.

Nel 2012 ha scritto la sceneggiatura del film La bella addormentata nel bosco di Marco Bellocchio, per il quale è stato candidato anche al Nastro d’argento nel 2013.

Veronica Raimo Opere

Veronica Raimo, vincitrice indiscussa del Premio Strega Giovani, ha conquistato il pubblico studentesco con il suo romanzo “Niente di vero” edito da Einaudi, e ora alza le ali alla finale.

Il romanzo della Raimo è apparso in una “settimana” speciale alla 76esima edizione dei Premi Strega, dove attualmente si trova al quarto posto con 169 voti.

Niente di vero non può essere letto come un romanzo di formazione capovolto con uno stile tragicommediale, si presenta come un elenco di perdite, traumi, sogni, errori, felicità fugaci e tanta ironia.

È una memoria? È una storia vera? In effetti, questo è un libro che sfida ogni definizione e sembra prendere in giro l’arte autobiografica stessa fin dal titolo.