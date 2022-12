Chi è Veronica Ursida? Instagram, wedding planner, figlio, Uomini e Donne,

Chi segue il programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne Over, avrà già sentito parlare di Veronica Ursida. Bella e molto corteggiata, ecco quali sono le notizie che si hanno sulla sua vita professionale e privata.

Veronica Ursida, wedding planner e Instagram

Classe 1981, Veronica Ursida è una wedding planner molto affermata di Roma. Pur non appartenendo al mondo dello spettacolo, è riuscita a conquistare un ampio seguito, in particolare su Instagram, non solo per la sua partecipazione a Uomini e Donne. E infatti usa molto i social per condividere il suo lavoro e per farsi apprezzare come professionista nell’organizzazione di matrimoni.

Contrariamente a chi pdnsa che si tratti di un lavoro di poco conto, Veronica è la prova lampante che per fare la wedding & event planner occorra studiare tantissimo. È stata premiata per il suo talento con il meritato successo, che l’ha portata spesso a collaborare con il castello Odescalchi e con personalità del calibro di Enzo Miccio, a sua volta re del wedding planner. Per aumentare le sue conoscenze ha fatto anche alcuni corsi di flower design.

Il figlio

Veronica Ursida ha avuto una lunga e travagliata relazione, da cui si deduce abbia avuto il figlio poco più che un adolescente. Biondo e bello come mamma Veronica, è spesso protagonista degli scatti che la wedding planner pubblica sui suoi profili social. In qualche intervista ha spiegato di avere civili rapporti con il padre di suo figlio, e di avere sempre avuto massimo supporto dai suoi genitori, nello specifico il padre.

La partecipazione ad Uomini e donne

Se stiamo parlando di Veronica Ursida è perché ha saputo farsi conoscere oltremodo durante la sua permanenza sul Trono Over di Uomini e Donne. Qui aveva cominciato una conoscenza prima con Armando Incarnato, poi con Riccardo Guarnieri e Enzo Capo, a sua volta impegnato anche a conoscere Pamela Barretta. Durante gli ultimi mesi della permanenza nel programma aveva provato a dare una chance anche a Simone Virdis, la cui conoscenza si è poi interrotta dopo poco. Indubbiamente non dimentichiamo la conoscenza e la poi successiv relazione nata con Giovanni con il quale però qualcosa è andato storto

La vita privata

Come stavamo anticipando, Veronica ha deciso di approfondire la sua conoscenza con Giovanni Longobardi. Ed infatti dopo tanti mesi hanno deciso di uscire insieme fuori dal programma. Stiamo parlando del 2020, quando i due, presi dalla loro idilliaca relazione hanno anche fatto una vacanza insieme, dove si dimostravano super presi l’uno dall’altro. Qualcosa però pare sia andato storto. E così il 21 agosto 2020 Veronica scrive un post per i suoi fan dove ha annunciato che tra lei e Giovanni era finita. Specifica anche di essere la causa della rottura, di aver fatto un errore di cui si era pentita ma che non le aveva permesso di fare un passo indietro.

Dal suo canto Giovanni, utilizzando ugualmente i social, ricorda ai fan di aver fatto l’impossibile e di aver dato tante chance alla donna, purtroppo tutte bruciate. Ad oggi non sappiamo se la bella wedding planner abbia un nuovo amore.