Chi è Victor Allen, compagno di tiziano ferro? Matrimonio, lavoro, figli, oggi

Ieri, 28 febbraio 2022, Tiziano Ferro ha annunciato al mondo di essere diventato padre, insieme al suo compagno Victor Allen. Una gioia per la coppia sposata dal 2019 che ha coronato un sogno con i loro bimbi Margherita ed Andres. Per dare il benvenuto a queste nuove vite scopriamo insieme chi è Victor Allen, il marito del famoso cantante italiano Tiziano Ferro.

Chi è Victor Allen?

Victor Allen, da tre anni sposato con Tiziano Ferro, è originario di Los Angeles ed è nato nel 1965. Di lui non si hanno troppe informazioni, essendo una persona riservata ed alcune indiscrezioni si possono evincere solo dal suo profilo social su Facebook.

Per tanti anni ha lavorato per Warner Bros, la casa di produzione americana che ha fatto incontrare la coppia nel 2016. Il loro incontro fu un fortunato caso ed avvenne nel periodo in cui Tiziano stava registrando un videoclip.

Oggi Victor ha una agenzia di consulenza di cui ne è direttore operativo, la Levine Partners.

Per molti anni la coppia ha deciso di vivere la propria relazione lontano dai riflettori, rispettando anche il volere di Victor che non faceva parte del mondo dello spettacolo. Finché nel 2019 hanno celebrato il loro matrimonio e hanno reso pubblica la relazione. La coppia si sposò prima a LA il 25 giugno 2019 per poi celebrare la cerimonia anche a Sabaudia meno di un mese dopo. É stato un rito civile molto intimo, con circa 40 invitati. Un matrimonio romantico come pochi che è stato celebrato a soli 3 anni dal loro primo incontro.

Al momento la famiglia ha deciso di vivere a Los Angeles ma Tiziano Ferro ha dichiarato di voler tornare nella sua città natale, Latina.

La coppia oggi, Victor e Tiziano negli USA

La splendida famiglia che ieri ha annunciato a tutti l’arrivo dei loro due bambini di 9 e 4 mesi vivono al momento in California.

Alcune indiscrezioni sulla loro casa sono state carpite da giornali di gossip locali. Come abbiamo già detto infatti Victor è una persona molto riservata che non ama rivelare troppo di se stesso.

Dai profili Instagram abbiamo visto che vivono in una bellissima casa moderna molto elegante che hanno arredato in maniera minimalista.

Entrambi per i loro rispettivi lavori si spostano molto in viaggio ed hanno in cantiere il progetto di una casa in Italia per avvicinarsi alla famiglia dell’artista italiano.

Infatti, la famiglia di Tiziano è molto legata anche a suo marito e la coppia ha deciso di voler andare a vivere a Latina. Di Victor sappiamo anche, sempre dai suoi profili social, che ama molto il mare e le temperature miti. È una persona piena di amicizie che ama la vita e i viaggi.

È un imprenditore di successo che si è laureato in California all’Università San Luis Obispo.

La notizia del matrimonio e dell’arrivo dei bambini è stata data direttamente da Tiziano Ferro che ha presentato sul suo profilo Instagram i bimbi con due post molto dolci e carichi dell’amore per la sua nuova famiglia. Un amore che, senza dubbio, si può leggere negli sguardi di entrambi.