Chi è Victor James Osimhen, la rivelazione della Serie A 2022 – 2023?

Il Napoli è tornato a far parlare di sé in Serie A: tutto grazie a Victor James Osimhen, attaccante classe ‘98 che ha saputo attirare l’attenzione di tifosi e giornalisti sportivi di tutto il mondo e che si è anche aggiudicato il Globe Soccer Awards 2022 (in inglese il premio è noto come Power Horse Emerging Player of The Year). Ma chi è esattamente Victor James Osimhen e a cosa è dovuto il suo successo? Nei prossimi paragrafi lo scopriremo insieme, grazie a un rapido profilo e all’analisi della sua stagione col Napoli e in Champions League.

Osimhen: dall’esordio all’arrivo in Serie A col Napoli

La carriera di Osimhen rappresenta un crescendo equilibrato e al tempo stesso eccezionale. L’attaccante del Napoli è originario di Lagos, in Nigeria, dove è nato e dove ha mosso i primi passi nel mondo del pallone, grazie alla serrata formazione presso la Strikers Academy. Nel 2017 è avvenuto il primo trasferimento in Europa, per giocare con il VfL Wolfsburg, squadra tedesca militante nella Bundesliga. Da lì si è fatto notare e ha iniziato la sua scalata verso una carriera di prestigio in altre squadre europee, tanto da essere definito un uragano, passando per il Royal Charleroi Sporting Club e il Lille Olympique Sporting Club, fino ad approdare nel 2020 all’S. S. C. Napoli. Ed è proprio in questa squadra che Osimhen ha saputo “fiorire”, dimostrandosi un attaccante capace e pronto a tutto ma anche, e soprattutto, inarrestabile. Le sue imprese hanno portato il Napoli a salire nella classifica del campionato di Serie A del 2022-2023, dato che potrebbe metterlo in luce anche nelle quote scommesse live, le quali vengono costantemente aggiornate momento dopo momento e che riguardano anche altre discipline sportive come pallavolo, basket, tennis tavolo e vari altri sport: il calcio rimane però lo sport più seguito anche in tal senso da tifosi e appassionati. Tornando alla già citata Serie A, attualmente il Napoli si trova ai primi posti della classifica provvisoria: chissà che questo campionato non sia quello giusto per tornare a vincere ancora una volta l’ambito scudetto.

La stagione di Osimhen e i risultati col Napoli nel ’22

Come accennato, Osimhen è un calciatore incredibilmente forte: nonostante il recente infortunio al bicipite femorale, infatti, è tornato in campo al massimo delle sue forze e il suo talento è stato riconosciuto anche a livello internazionale. Tanto che il premio come Miglior emergente dell’anno gli è stato assegnato nonostante tutto, considerate anche le ottime performance dei rivali Gavi (Pablo Martín Páez Gavira, centrocampista del Futbol Club Barcellona) e Federico Valverde (Federico Santiago Valverde Dipetta, centrocampista e attaccante del Real Madrid). Osimhen è inoltre attualmente al primo posto tra i marcatori di Serie A, con il maggior numero di gol rispetto alle partite giocate in Serie A: 9 tiri in porta vincenti per 11 partite giocate e nessun cartellino rosso, mentre in Champions League ha segnato un gol in tre partite. Il 23enne che gioca con la maglia numero 9 del Napoli non può dunque che migliorare ancora, come dimostrano i suoi risultati eccellenti e come si aspettano tutti i tifosi della squadra partenopea.