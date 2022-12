Vincent Anthony Vaughn è un attore americano di origine europea nato il 28 marzo 1970 a Minneapolis, Minnesota. Attualmente ha 50 anni. Dopo il liceo, aveva ottenuto una borsa di studio all’Università di Yale, ma decise comunque di rinunciare per intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto arriva nel 1991 e ottiene un piccolo ruolo in Psycho, diretto da Gus Van Sant, nel quale interpreta il personaggio di Anthony Perkins. Dopo questo film, ha lavorato a The Cell, diretto da Tarsem Singh, dove ha recitato insieme a Jennifer Lopez. La sua popolarità è cresciuta grazie a partecipazioni in moltissime commedie statunitensi che gli hanno permesso raggiungere una notevole fama in tutto il mondo. Proviamo a conoscere meglio questo bravissimo e talentuoso attore.

Carriera di Vince Vaughn

Vince Vaughn è un attore di grande successo conosciuto per i suoi ruoli in film come 2 Single a Nozze, dove recita insieme a Ben Stiller e Owen Wilson, e Ti odio, ti lascio, ti…, dove appare al fianco di Jennifer Aniston. In 2 Single a Nozze interpreta Jeremy Grey, un avvocato divorzista che ama partecipare ai matrimoni e talvolta persino distruggerli. Inoltre, Vince Vaughn è apparso in altri film di grande successo come Dodgeball – Una palestra in palla, Wedding Crashers – La sposa cadavere e Scemo & più scemo. È anche uno degli sceneggiatori di The Break-Up con Jennifer Aniston.

Vita privata

L’attore canadese, Vince Vaughn, ebbe una relazione con la famosa attrice americana Jennifer Aniston, nota al grande pubblico per il suo ruolo in Friends. La relazione, che durò solamente pochi mesi, fu molto seguita e discussa dal mondo del gossip. Per questo motivo Vince Vaughn si vide costretto a intraprendere due cause legali contro due giornali. Nel 2006, i due si dichiararono ufficialmente separati e nel 2010 Vaughn sposò la canadese Kyla Weber, con cui ha avuto due figli.