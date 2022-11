Chi è Viola Valentino? Vero nome, amori, età, canzoni, film

Se c’è un nome che riecheggia nella mente di chi ha vissuto gli anni Sessanta, Settanta e ottanta, non può che essere Viola Valentino. La cantante nonché attrice che ha fatto perdere la testa a Riccardo Fogli, componente dei Pooh, oggi torna a far parlare di sè. E per questo cogliamo l’occasione di ricordare qualcosa in più sul suo conto non solo da un punto di vista professionale ma anche personale

Chi è Viola Valentino età e vero nome

Per conoscere davvero la grande Viola Valentino occorre partire dalle basi ovvero dal suo nome. In realtà infatti usa nel mondo dello spettacolo un nome d’arte, al posto di quello anagrafico Virginia Minnetti. Detto quanto, sappiamo che la cantante è comasca d’origine, nasce nel luglio del 1949, ed oggi ha 73 anni.

La carriera e le canzoni

La sua carriera nel mondo dello spettacolo o comunque della notorietà par sulle passerelle di moda. Appena ventenne infatti sfila come indossatrice e fotomodella. Occorre aspettare il 1968 per vedere arrivare le prime soddisfazioni musicali. Prodotto da Gino Paoli, in quell’anno incide il suo primo 45 giri, “Dixie”, usando il suo vero nome: Virginia. Dieci anni dopo, insieme ad un gruppo cult del periodo, i fantasy, realizza un album, dando vita con il quartetto ad un vero e proprio sodalizio artistico. L’anno della canzone “Comprami”, sua prima da solista, è il 1979. Le bastano pochissime settimane per svettare in cima alla classifica delle hit del momento. Vende oltre 500 mila copie. Complice anche il Festivalbar, la tanto attesa notorietà per la Valentino arriva.

E così nel 1980 pubblica anche il suo primo album da solista, Cinema, in cui sono incluse due hit, “Sei una bomba” e “Anche noi facciamo pace”. E poi ancora è il 1981 quando le radio danno “Sera coi fiocchi” e “Giorno Popolare”. L’anno seguente torna al Festivalbar , dove si classifica sesta, con la canzone “Romantici”, poi inclusa nella raccolta “In primo piano” pubblicata qualche, eso dopo. Nello stesso anno il suo singolo “Sola” viene scelto come colonna sonora del film “Delitto sull’autostrada”.

La partecipazione a Sanremo

Nel 1983 prende parte al Festival di Sanremo con “Arriva arriva”, mentre l’anno seguente, con il singolo “Verso Sud”, si classifica secondo al Festival di Saint Vincent – Un disco per l’estate.

I film di Viola Valentino

La carriera di Viola Valentino non è dedita solo alla musica ma anche al cinema. Recita infatti in ben tre film, il primo “Delitto sull’autostrada” di Bruno Corbucci. Il secondo “Due strani papà” ha per protagonisti Pippo Franco e Franco Califano. Il terzo, con la mitica Pamela Prati, è “Le volpi della notte”.

Gli amori e la vita privata

Viola Valentino ha avuto un lungo matrimonio di vent’anni con Riccardo Fogli (dal 1971 al 1993). In realtà i due nel 1972 si separano per un pò dopo che lui intreaprende una storia con la collega cantante Patty Pravo.Viola decide però di perdonarlo e fanno pace. Dopo il divorzio con Fogli, Viola sposa Marco Massiri. Storia d’amore che volge anch’essa al termine. Ricordiamo che oggi la cantante ha un compagno, trattasi di Francesco Mango, più piccolo di lei di trent’anni.