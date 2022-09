Violante Guidotti Bentivoglio è una manager, moglie dell’ex ministro Carlo Calenda. La sua è una storia di coraggio: ha infatti sconfitto due mali nel giro di pochissimo tempo.

Violante Guidotti Bentivoglio età e carriera

Violante Guidotti Bentivoglio nasce in un comune di Forlì nel 1973, oggi ha 49 anni. Le sue sono nobili origini. Laureatasi in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma intraprende la carriera nel settore della comunicazione ed oggi è una manager affermata.

Per quanto concerne la sua vita privata, dall’età di 18 anni è legata all’ex ministro Carlo Calenda, suo attuale marito, e da cui ha avuto tre figli. Attualmente vivono insieme a Roma. Non è per nulla attiva sui social, l’unico profilo che ha è quello professionale su Linkedin.

Il tumore

Non sono mancati momenti bui nella sua vita. La Bentivoglio si è ritrovata ad affrontare due mali in contemporanea, prima il tumore al seno e poi una leucemia. Oggi completamente guarita, è molto attiva sul sociale e dirige un’associazione di volontariato che si occupa della prevenzione e della lotta contro i tumori. In un’intervista ha raccontato che il trapianto di midollo osseo è stato possibile grazie ad un ragazzo di 19 anni, che è risultato compatibile (cosa che invece non è accaduta col fratello, compatibile solo al 50%).