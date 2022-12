Chi è Virginia Raffaele? Età, lavoro, vita privata, comica, imitazioni

È pur vero che non occorrono presentazioni per Virginia Raffaele, ma sai davvero tutto sul suo conto? Lo scopriamo insieme qui di seguito, prosegui la lettura.

Virginia Raffaele, età e carriera

Romana verace, Virginia Raffaele nasce nel 1980 da genitori circensi di origine calabrese e abruzzese. La nonna Nelly era acrobata e con I suoi fratelli gestiva il Circo Preziotti. Sono stati i nonni di Virginia a fondare nel 1953 il luna park dell’Eur: ed è proprio qui che cresce la comica. Ad ogni modo crescendo nel mondo artistico, ama tutto ciò che lo riguarda e così consegue il diploma presso l’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e nel mentre studia anche danza classica e moderna.

L’ascesa nel mondo dello spettacolo inizia per lei nel 2001 quando entra a far parte del trio Due interi e un ridotto con i comici Danilo De Santis e Francesca Milani. La sua prima in tv fu nel 2008 quando comincia a farsi conoscere per le sue doti di imitatrice in programmi come Mai dire GF e Quelli che il calcio. Nel mentre prende anche piccole parti in fiction come Carabinieri, Compagni di scuola, Il maresciallo Rocca e il Commissario Giusti. Nel 2019 co-conduce Sanremo con Claudio Baglioni.

La partecipazione a LOL2 come comica e le imitazioni

Gianmarco Pozzoli e Max Angioni.Lo scorso inverno Virginia Raffaele è stata protagonista del programma LOL2 su Prime Video. I suoi compagni di risate sono stati Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Maria Di Biase, Maccio Capatonda, Tess Masazza, Mago forest e Corrado Guzzanti. Con quest’ultimo arriva in finale cedendo lei per prima alle provocazioni di risate del grande Corrado.

Ad ogni modo non possiamo non ammettere che la sua fama arriva grazie alla sua bravura come imitatrice. Virginia ha infatti cominciato a muovere I primi passi in tv imitando la bellissima Belen Rodriguez. Piano piano, il suo portfolio è cresciuto fino a portare sul palco altri personaggi come Roberta Bruzzone, Renata Polverini, Ornella Vanoni, Federica Pellegrini, Eleonora Brigliadori e così via. A Sanremo nel 2019 imita anche Sandra Milo. A volte ha creato in alcuni dei personaggi che imita molto disappunto, tanto che ha come si suol dire schivato per tre quarti una denuncia per commenti sessisti proprio dalla criminologa Bruzzone.

Il personaggio di Giorgia Maura

Da grande comica qual è, ha iniziato anche a crearsi una sua identità personale. E così nasce l’idea di portare sul palco il personaggio di Giorgia Maura, una giovane aspirante ai talent show che per somiglianza fa venire un pò alla mente la cantante Emma Marrone. Nel 2012 ha deciso di tentare anche le imitazioni di Nicole Minetti e di Francesca Pascale, e come per ogni personaggio anche con questo riscontra un bel successo.

Instagram e vita privata

Virginia Raffaele da grande personaggio qual è non poteva mancare sui Social. Ha un profilo Instagram, dove viene seguita da 688 mila followers, e condivide tutto di lei. Per quanto concerne la sua vita privata, secondo quanto dichiara lei stesso non ha un partener. Sappiamo che per cinque anni è stata legata al collega Ubaldo Pantani, con cui ha però chiuso la storia nel 2017.