Quello di Willow è un progetto basato su un film, con la straordinaria partecipazione di Warwick Davis, attore che interpreterà proprio il protagonista. La serie, uscita il 30 novembre 2022 su Disney+ esplorerà il magico mondo fantasy ambientato in un’epoca di stregonerie, mostri, miti e spade. Il regista del film è Ron Howard, che ritorna nelle vesti di produttore esecutivo in una delle serie più attese dell’anno. Proprio lui, si dichiara emozionato per essersi potuto cimentare in una rivisitazione di tale portata. Si tratta infatti del suo stesso film, uscito nel 1988 con la collaborazione di altri due grandi del cinema, Bob Dolman e George Lucas. Il primo personaggio che andremo a conoscere è proprio il protagonista, Warwick Davis . Ecco chi è questo bravissimo attore.

Warwick Davis, tutto sulla sua carriera

Attore e presentatore televisivo inglese, Warwick Davis è un artista poliedrico. Nato nel 1970 è stato protagonista de “Life is to Short“, una sitcom di cui ha recitato come protagonista. Nella sua carriera spiccano anche un ruolo nel 1983 in Star Wars e in Return of the Jedi, un successo immediato. Warwick è cresciuto in Inghilterra e soffre di nanismo sin dalla nascita. Da piccolo non voleva fare l’attore, ma il suo incontro con il mondo del cinema è stato piuttosto casuale. Servivano infatti persone di statura bassa per la pellicola Il ritorno dello Jedi, e lui fu scelto grazie alla sua particolare qualità, un’altezza di 107 centimetri. Nel 2022 è stato scritturato per la rivisitazione del film Willow, del 1988.

Vita privata

Warwick Davis è sposato con Samantha D. Burroughs, attrice a sua volta affetta nata da nanismo. I due si erano infatti conosciuti proprio sul set di Willow, l’originale del 1988 e si sono sposati nel 1991. Dal loro matrimonio nascono due figli, George e Lloyd, morti appena nati. Nel 1997 e nel 2003 nascono anche Annabelle e Harrison.