Chi è Wax di Amici 22: nome vero, età, vita privata

Matteo Lucido, noto con il nome d’arte Wax, ha raggiunto la fase Serale di Amici 2022-23 nel team di Arisa e Raimondo Todaro grazie alla sua personalità genuina e sensibile che lo hanno reso uno dei concorrenti più apprezzati del talent show. Creativo nei testi e originale nelle esibizioni, per molti è uno dei possibili finalisti di questa anno. Scopriamo qualcosa in più su Wax di Amici 22.

Chi è

Nome: Matteo

Cognome: Lucido

Nome d’arte: Wax

Anno di nascita: 2003

Età: 20 anni

Luogo di nascita: Milano

Professione: cantante

Wax, vive a Milano e, come ha raccontato lui stesso all’interno del talent show, si è sempre fatto da solo. Si è diplomato al liceo scientifico Virgilio di Milano, e contemporaneamente ha sempre svolto dei lavoretti per potersi mettere qualche soldo da parte. È molto legato alla sua famiglia, soprattutto al fratello maggiore che considera il suo migliore amico. Ha dichiarato più volte di voler essere (e anche di considerarsi) un’artista, una passione ereditata dalla mamma, che è una pittrice molto conosciuta. Ma Max, oltre che per il suo talento e la sua cicatrice rossa sul viso, ormai suo segno distintivo, si è contraddistinto all’inizio soprattutto per il suo carattere turbolento e per la difficoltà nel rispettare le regole. È stato più volte “ripreso” da Arisa, la sua insegnante nella scuola di Amici, e il ragazzo sembra veramente esser maturato molto in questa fase finale.

Vita privata

Matteo Lucido, giovane artista milanese di 20 anni, ha coltivato la passione per la musica fin da bambino. Prima di entrare ad Amici 22, aveva pubblicato solo un singolo su Spotify intitolato SDG (scappo dalle gazzelle) nel 2021. Wax è noto per cantare senza scarpe e presenta una cicatrice rossa sotto l’occhio destro che lo rende riconoscibile tra gli alunni della scuola di Amici 22. Cresciuto con i suoi genitori, il fratello e il cane Black, Matteo continua a stupire il pubblico con le sue performance musicali innovative e coinvolgenti.

Amici 22

Wax è entrato nella squadra di Arisa a settembre 2022, in questa edizione di Amici di Maria De Filippi, conquistandosi, con non poche polemiche e difficoltà, anche la maglia del serale. Grazie alle sue straordinarie performance, molti lo considerano già come uno dei possibili finalisti o addirittura il vincitore del programma.