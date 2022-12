Woody Harrelson, texano doc, è uno degli attori della scena cinematografica di Hollywood più versatili e affascinanti. La sua personalità, caratterizzata da uno sguardo da “natural born killer“, e la sua abilità nei ruoli comico-drammatici lo rendono uno degli attori più amati nel mondo del cinema. La sua carriera si estende su più generi, dai film di fantascienza ai classici drammi, dalle commedie agli horror, dimostrando una varietà di talenti che lo rendono unico nel suo genere.

Carriera di Woody Harrelson

Woody Harrelson è nato a Midland (Texas) il 23 luglio 1961. Dopo essersi diplomato al college Hanover in Indiana, si trasferisce a New York dove inizia la sua carriera di attore recitando nello spettacolo di Neil Simon “Biloxi Blues”. Nel 1985 entra nel cast della sitcom “Cin Cin” (1985-1993), grazie a cui vince un Emmy come miglior attore non protagonista nel 1989. Nel 1986 esordisce al cinema con “Una Bionda per i Wildcats” con Goldie Hawn, ma continua comunque a lavorare molto in televisione. Successivamente è protagonista di “Cool Blue” (1990) e fa parte del cast di “Doc Hollywood – Dottore in carriera” (1991) di Michael Caton-Jones. Nel corso degli anni, Woody Harrelson ha recitato in numerosi film tra cui “Zombieland” (2009), “No Country for Old Men” (2007) e “The Hunger Games” (2012).

Vita privata

L’attore è vegano e crudista, motivo per cui nella commedia Benvenuti a Zombieland, in cui interpretava il personaggio di Tallahassee, un duro con un’ossessione per le merendine Twinkie, è stata creata una versione crudivegana fatta di farina di mais appositamente per lui. Nel 2012 ha ricevuto il titolo di “vegetariano più sexy” dalla PETA insieme all’attrice Jessica Chastain.

Harrelson è anche un appassionato sostenitore della legalizzazione della canapa e dei suoi prodotti, come la marijuana, e un attivo attivista ambientale e sociale. Si definisce un anarchico e ammira profondamente le opere e le idee dello storico e attivista Howard Zinn, che definisce addirittura come suo eroe personale. Inoltre, nel 2002, Harrelson ha scritto un articolo per il giornale britannico The Guardian in cui ha duramente condannato l’intervento militare statunitense in Iraq voluto dal Presidente all’epoca, George W. Bush.