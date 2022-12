Biografia e carriera di Yvonne Strahovski

Nata a Sydney in Australia nel 1982 Yvonne Strahovski è cresciuta in un sobborgo della città. Figlia di immigrati polacchi, ha cambiato il suo cognome per renderlo più facile da pronunciare in terra australiana. Il padre è un ingegnere elettronico, mentre la madre un tecnico di laboratorio. L’attrice inizia recitare dopo essersi laureata in Arti spettacolo all’università di Sydney e viene subito ingaggiata per “La dodicesima notte“. In questo spettacolo interpreta Viola, una ragazza giovanissima protagonista della commedia di William Shakespeare.

Durante una breve permanenza negli Stati Uniti per un’audizione, viene notata da diversi registi e si trasferisce così negli USA per lavorare a tutti gli effetti come attrice nel mondo del cinema. Oltre a recitare, Yvonne Strahovski è anche una brava doppiatrice che ha collaborato alla realizzazione di diversi videogiochi e film. Uno dei ruoli che l’hanno resa più importante a livello internazionale è proprio quello della serie The Handmaid’s Tale, dove ottiene anche una candidatura agli Emmy Awards nel 2018 come miglior attrice non protagonista. Qui, la donna interpreta Serena, la moglie del comandante Fred Waterford, il quale si rivolge ad un ancella per avere un figlio che la donna in fertile non può dargli.

Vita privata

Yvonne Strahovski è molto riservata per tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Tuttavia, è sposata con l’attore Tim Loden dal 2017. I due hanno deciso di sposarsi dopo una lunga frequentazione che durava dal 2009, quando si sono conosciuti sul set. Molto spesso, data l’estrema riservatezza di entrambi, i fan hanno pensato ad un possibile divorzio dei due. Il gossip è stato prontamente smentito da entrambi gli attori che invece un anno dopo hanno avuto uno splendido bambino.