Zendaya è un’attrice e cantante americana di grande talento e successo. Da adolescente ha iniziato a lavorare con Disney Channel, guadagnando così una grande notorietà. Si è aggiudicata premi di rilievo internazionale, come l’Emmy Award e il Teen Choice Award, oltre ad aver raggiunto molteplici traguardi nel settore musicale. La sua carriera è in costante ascesa e ha un enorme seguito da parte del pubblico, che la ama per la sua determinazione, intraprendenza ed affascinante bellezza. Zendaya ha anche una grande passione per la moda, ed ha fondato una linea di abbigliamento chiamata Daya by Zendaya.

Biografia e carriera

Zendaya nasce il primo settembre del 1996 a Oakland, in California, sotto il segno zodiacale della Vergine. È figlia di Claire Marie Stoermer, di origini scozzesi e tedesche, e del padre Kazembe Ajamu, un uomo afroamericano originario dell’Arkansas. Claire Marie è una professionista della finanza ed è appassionata di musica, mentre Kazembe è un tecnico di computer. Zendaya ha trascorso gran parte della sua infanzia tra il Kansas e l’Arkansas, trascorrendo lunghi periodi in entrambi gli stati. La sua formazione musicale inizia già all’età di cinque anni, quando inizia a prendere lezioni di pianoforte.

Il successo di A tutto ritmo ha reso Zendaya una celebrità in tutto il mondo, un’attrice giovanissima ma incredibilmente talentuosa. Ha partecipato a numerosi film come Spider-Man: Homecoming del 2017 e The Greatest Showman con Zac Efron e Hugh Jackman. Zendaya è anche una presenza regolare in alcune serie televisive di grande successo, come la pluripremiata The OA di Netflix e la serie della HBO, Euphoria, in cui interpreta il ruolo principale di Rue Bennett. Recentemente ha partecipato anche al film della Disney, Maleficent: Mistress of Evil.

Vita privata di Zendaya: è fidanzata?

La famosa attrice di Hollywood ha una vita privata molto discussa e al centro di molti pettegolezzi. Secondo alcune voci, sarebbe stata fidanzata con Adam Irigoyen, uno dei suoi colleghi della serie televisiva Shake It Up!, con cui avrebbe intrapreso una relazione. Inoltre, sempre secondo le voci di corridoio, si dice che abbia avuto una storia con Leo Howard, un altro collega della stessa serie. Nonostante queste voci, la star non si sia mai espressa in merito. Alcune voci parlano oggi di un flirt tra Tom Holland e Zendaya, che secondo alcune riviste di gossip sarebbero stati fidanzati durante le riprese del film The Spider-Man. Tuttavia, nel luglio del 2021 i due sono stati fotografati insieme nell’auto di Tom, scambiandosi teneri baci. A questo punto pare proprio che la loro relazione risalga a quel periodo.