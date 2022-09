Chi era Jeff Kay? Lavoro, morte, serie tv, Cobra Kai

Dal film di culto alla serie. Gli appassionati di arti marziali e in particolare della saga stanno divorando Cobra Kai, la serie di Netflix ambientata negli anni a ridosso del boom di Karate Kid. Rispetto al film, seguitissimo anche in Italia a partire dagli anni Novanta, Cobra Kai rappresenta un ponte di collegamento.

Si tratta di un sequel perchè narra eventi successivi al film, ma anche e soprattutto di uno spin-off poichè traccia nello specifico le vicende di alcuni personaggi. Rispetto alla pellicola in Cobra Kai vediamo la vicenda dal punto di vista di Johnny Lawrence che, sconfitto da Daniel LaRusso nell’All-Valley Karate Tournament del 1984, decide di riprendersi quel titolo.

Altri personaggi inseriti nella sceneggiatura, come John Kreese e Terry Silver, lo rendono quasi uno scontro tra bande. In questa saga, compare anche un nome reale nel corso della quinta stagione, peraltro sconosciuto anche agli appassionati più sfegatati di questa storia: quello di Jeff Kay. Vediamo di chi si tratta.

Chi è Jeff Kay?

Partiamo dal dire che a Jeff Kay è stato dedicato il terzo episodio della quinta stagione, chiamato “Playing with Fire”. Jeff Kay è un produttore, direttore di produzione ed un assistente alla regia, venuto a mancare prematuramente nei mesi scorsi.

Nato nel 1965, Kay comincò la sua carriera da secondo assistente alla regia nel 1992 con il film Wishman. Lavorò a diverse pellicole, prima di decidarsi ai telefilm, coi quali cominciò nel 1996 con A season in purgatory.

Fu assistente alla regia di Profiler, partecipando poi a serie molto note anche in Italia come American Housewife e Rizzoli & Isles. Ha seguito la crescita di Numb3rs e prodotto anche gli episodi della miniserie Marry Me. Insomma si trattava di una figura molto conosciuta negli ambienti degli addetti ai lavori delle serie americane. Non ci sono invece riferimenti al fatto che abbia collaborato con la serie Cobra Kai. Perchè gli viene dedicata una puntata allora?

La morte improvvisa

Jeff Kay è morto all’improvviso nell’ottobre 2021. La notizia del suo decesso ha scosso lo star system americano, perchè è giunta inaspettata ed ha creato grosso dolore agli stessi attori. Bisogna tener presente che il primo assistente alla regia, in un film o in una serie, è un elemento fondamentale durante i giorni delle riprese: si tratta di un ruolo chiave, peraltro in grado di interfacciarsi con tutti.

I messaggi piovuti su Twitter in quelle ore confermano quanto fosse amato dalle star. L’attore Diedrich Bader ha pubblicato su Twitter parlò di lui, dopo la tragedia come “di un bellissimo raggio di luce esuberante e gioioso e non portava altro che gioia in ogni secondo. Ora il mondo è più scuro senza di lui”.

Al tweet di Bader ha replicato anche un altro collega in American Housewife, Jason Dolley, che si è detto molto dispiaciuto per la perdita. Meg Donnelly, un’altra protagonista di quella serie, pubblicò un video riferendo che quel lutto colpiva tutta la famiglia di American Housewife: Jeff aveva un’energia contagiosa e una simpatia fuori dal comune. Non soprende dunque che tra i titoli di coda della terza puntata della quinta stagione ci sia il riferimento a Jeff, morto per un attacco cardiaco.

A sinistra Jeff Kay