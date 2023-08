Chi era la moglie di Pietro Pacciani, tutto su Angiolina Manni: Mostro di Firenze, figli

Angiolina Manni era la moglie di Pietro Pacciani protagonista di uno dei casi di cronaca più complessi vissuti negli ultimi anni e che hanno creato grande preoccupazione e dubbio all’interno del cuore del pubblico italiano. Stiamo parlando ovviamente del Mostro di Firenze che fu autore di sette omicidi tra il 1974 e il 1985 ai danni di coppiette appartate nel fiorentino. Fu condannato all’ergastolo proprio Pacciani anche se la situazione rimane ancora oggi avvolta da grande mistero.

Nel novembre del 2006 L’Unità sottolineò come proprio la moglie fu la prima vittima di Pacciani a fronte di una vita, si legge, fatta di percosse e violenze oltre che di difficoltà per tutto il tempo che la donna era stata costretta a subire per via dei processi che riguardavano il marito. La situazione così era diventata molto complessa anche per lei.

Chi è Angiolina Manni? La moglie di Pietro Pacciani

La moglie di Pietro Pacciani, Angiolina Manni, è morta a ottant’anni nel novembre del 2005. La donna si è spenta in una casa di riposo di Radda in Chianti in provincia di Siena dove da diversi anni era ricoverata. La donna fu chiamata anche a testimoniare ma non rivelò particolari scottanti agli inquirenti. Nel 1996 però quando capì che l’uomo poteva essere anche rilasciato decide di ritirarsi in un istituto religioso a testimonianza della paura che nutriva.

Angiolina era nata a San Godenzo e si era sposata con Pacciani il 26 giugno del 1965 proprio nello stesso paese. I due ebbero anche due figli Graziella e Rosanna. Anche la vita della donna fu rovinata da quanto accaduto a Firenze perché additata per lunghi anni come quella che voleva nascondere il marito da quella che sembrava, sotto gli occhi di tutti, una reale evidenza. Nel tempo però la donna non si soffermò mai a parlare con continuità di quanto accaduto.