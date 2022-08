Chi era Piero Angela? Vita privata, figli, carriera

Chi era Piero Angela? Un giornalista e conduttore televisivo entrato nelle case degli italiani con programmi di divulgazione scientifica come Quark, nel 1981, e Superquark, nel 1995.

Piero Angela è nato a Torino il 22 dicembre del 1928 ed era sposato da 66 anni con Margherita Pastore, ballerina di danza classica alla Scala di Milano, con la quale ha avuto due figli, Alberto e Christine.

I due si sono conosciuti a una festa tra amici quando lei aveva solo 18 anni e lui 24. Una coppia longeva anche se lo stesso Piero Angelo ha raccontato, in diverse occasioni: “Non le ho mai detto ti amo”.

Ma Margherita è stata tanto innamorata del marito da rinunciare alla sua carriera da ballerina per stare vicino al giornalista e accompagnarlo nel suo percorso di crescita professionale. Un sacrificio in merito al quale spesso il conduttore ha manifestato il suo rammarico nelle varie interviste rese sulla sua vita personale.

“Mia moglie mi ha aiutato molto. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici”.

La carriera di Piero Angela

Piero Angela si è laureato in Scienze naturali con il massimo dei voti e ha anche seguito vari corsi di specializzazione in diverse università statunitensi, ma ha anche ottenuto ben 12 lauree honoris causa ed è stato autore di ben 40 libri.

La sua carriera, nonostante la passione per il mondo della scienza, è nata come giornalista televisivo. E’ stato inizialmente corrispondente da Parigi e da Bruxelles e il primo conduttore del Tg 2.

Ben presto è emersa, però, la sua passione per la scienza e nel 1968 ha girato “Il futuro nello spazio”, una serie di documentari sul progetto Apollo grazie al quale i primi astronauti andarono sulla Luna.

Ma la sua notorietà è arrivata nel 1981 con il programma televisivo di divulgazione scientifica Quark e a seguire con Superquark.

I successi del conduttore, però, non sono finiti qua. Con il figlio Alberto nel ’93 ha scritto e condotto “Il Pianeta dei dinosauri”. Padre e figlio, oltre a condividere l’interesse per le scoperte scientifiche, si sono rivelati un binomio vincente sul piccolo schermo e insieme hanno dato vita a un altro programma di successo: “Ulisse – Il piacere della scoperta”.

La passione per il jazz

Piero Angela aveva, però, anche altre passioni. Prima tra tutte quelle per il piano che aveva iniziato a suonare quando aveva solo 7 anni.

Il suo amore per il jazz lo ha accompagnato lungo tutto il corso della sua vita. E per un lungo periodo è stato un musicista jazz e ha collaborato anche con grandi nomi come Franco Cerri.

In diverse occasioni aveva annunciato l’uscita di un suo album. Un progetto che, purtroppo non ha avuto seguito.

Il suo progetto di vita, quello di diventare un musicista e che aveva perseguito fin dall’infanzia, è stato poi interrotto dalla chiamata in Rai nel 1952. Da lìè iniziata la sua carriera dapprima come inviato poi come giornalista, senza mai abbandonare completamente il suo amore per la musica.