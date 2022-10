Chi era Richard Cromwell, primo marito di Angela Lansbury? Morte, lavoro, gay

Il primo marito di Angela Lansbury era Richard Cromwell. Attore americano, dura con Angela nemmeno un anno, ma perché? Scopriamolo insieme.

Richard Cromwell, morte e lavoro

Richard Cromwell nasce nel 1910 e muore prematuramente a 50 anni, nel 1960, per tumore al fegato. Intraprende la carriera di attore sin dai suoi vent’anni ricoprendo ruoli anche molto importanti. Solo nel 1938 raggiunge l’apice del successo interpretando il ruolo di protagonista Ted Dillard nella pellicola “Figlia del vento”. Prende parte poi a molti altri film, come Morgan il Bandito, Enemy Agente e Alba di Gloria. Per chi non lo sapesse ad Hollywood ha avuto anche una stella Walk of fame dedicata, ubicata al n. 1627 di Vine Street.

Richard e l’omosessualità

Nel 1945 dopo circa un anno di fidanzamento sposa la simpatica attrice Angela Lansbury. Avevano rispettivamente 35 anni e 19 anni. Le loro nozze durano tuttavia circa 9 mesi dopodiché i due si lasciano. L’attrice ha sempre dichiarato di aver fatto male a sposarsi così in giovane età, mentre lui spiegava che fosse un problema di incompatibilità di caratteri. Tuttavia a suo tempo girava voce che la rottura del rapporto coniugale fosse dipesa dalla omosessualità di Richard, scoperta dalla moglie solo nel clou delle nozze. Diceria questa mai confermata o smentita.