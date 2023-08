Chi era Tonino Zorzi: basket, età, cause morte

Tonino Zorzi è morto oggi all’età di 88 anni, da tempo malato era ricoverato in una clinica di Gorizia. La sua carriera è stata in grado di sancirlo come uno degli uomini di sport più importanti della storia del nostro paese. Soprannominato Paròn era nato a Gorizia il 10 giugno del 1935. Aveva iniziato la sua carriera da cestista nell’Agi Gorizia dove aveva giocato dal 1950 al 1953 per poi passare al Pallacanestro Varese dove invece aveva giocato dal 1954 al 1962. Inoltre Tonino era stato nella nazionale azzurra tra il 1953 e il 1965.

Se il suo percorso da cestista era stato straordinario, anche quello da allenatore l’ha visto togliersi soddisfazioni forse ancora di più di quelle raccolte giocando. La sua carriera sulla panchina è lunghissima, inizia nel 1963 alla UG Goriziana e termina nel 2011 alla Scandone Avellino da vice, ruolo che era tornato a ricoprire dopo due intermezzi con Virtus Bologna e Reyer Venezia. Avellino che aveva guidato in precedenza d’allenatore. Proprio la Reyer lo aveva visto tecnico per tre volte in tre periodo differenti della sua carriera. Era questa una delle sue caratteristiche, tornare nelle squadre lo avevamo visto anche con Napoli Basket dove era tornato due volte e anche alla UG Goriziana dove era tornato nel 1998 anni dopo il debutto, più clamorosa addirittura la scelta con il Viola R.Calabria che aveva guidato per cinque volte.

Chi era Tonino Zorzi?

Nel 2011 quando si ritira Tonino Zorzi è stato inserito nella Italia Basket Hall of Fame. Inoltre è stato eletto il miglior giocatore di sempre della Pallacanestro Varese. Da allenatore aveva vinto la Coppa delle Coppe col Partenope Napoli e anche aveva raccolto cinque promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1 arrivando dunque ai massimi livelli in questo sport. Di lui rimarrà un ricordo dolce di un uomo per bene, umile e sempre pronto anche a insegnare questo splendido sport ai suoi allievi.