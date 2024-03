Chi inventò Super Mario: la storia del mito

Se c’è un gioco che sicuramente ha conquistato il grande pubblico, questo è Super Mario. Il piccolo idraulico di origini italiane di casa Nintendo è molto più di un semplice personaggio di un videogioco, ma una vera e propria icona, un simbolo in grado di superare tantissime barriere. Se infatti andassimo in giro per l’Italia chiedendo a vecchi, adulti, giovani e bambini chi è Super Mario, probabilmente tutti saprebbero rispondere in modo corretto.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Ma chi inventò Super Mario e quali sono le ragioni dietro questo successo così unico nel suo genere? Proveremo in questo articolo a dare una risposta in merito a tutto ciò

Chi inventò Super Mario?

Mentre lavorava allo sviluppo di Donkey Kong, il designer di giochi giapponese Shigeru Miyamoto ideò Super Mario. Inizialmente noto come Jumpman, il personaggio era impegnato nel salvare una damigella in pericolo chiamata Pauline da un gorilla gigante di nome Donkey Kong.

Il nome “Mario” fu scelto in omaggio a Mario Segale, proprietario dell’edificio dove Nintendo aveva il suo magazzino negli Stati Uniti. Mario assunse poi la professione di idraulico e ottenne i suoi iconici cappello e baffi per agevolare il design del personaggio e la sua animazione.

Nel 1985, Nintendo lanciò Super Mario Bros per la console Nintendo Entertainment System (NES), un gioco che riscosse un enorme successo e stabilì molte delle convenzioni del genere platform.

Chi inventò Super Mario: perchè è diventato così popolare?

Trovare l’esatto motivo per cui Super Mario sia diventato così popolare e ancora oggi appassioni milioni di persone in tutto il mondo, di ogni fascia di età, sicuramente non è facile. Certamente ad influire è il suo design, molto semplice e che ispira simpatica, un po’ come fanno spesso gli italiani nel mondo. Allo stesso modo Nintendo è sempre stata brava a tenere in piedi questa icona, donandogli il giusto spazio e risorse, senza dimenticarlo mai.