Il matrimonio è uno degli eventi più importanti nella vita di una coppia, che con amore e tante speranze riserva aspettative positive. Durante tutta la preparazione delle nozze la sposa ha sicuramente il fardello più grande a cui badare: l’abito da sposa. Oltre al gusto ed alla tipologia di abito, la sposa dovrà occuparsi mi mille sfaccettature. Oggi cercheremo di analizzare un po’ più a fondo il concetto e ci focalizzeremo soprattutto su chi paga l’abito da sposa.

Un po’ di storia

La storia dell’abito da sposa ha origini già nell’antica Grecia, infatti le future consorti utilizzavano come abito per il matrimonio, delle tuniche con cordoni alla vita; il tutto valorizzato da una coroncina di mirto, simbolo della dea dell’amore Afrodite.

Durante tutto il corso della storia, il modo di vestire durante la cerimonia è cambiato radicalmente; si è passati da abiti tipicamente di color rosso del Medioevo al color porpora dell’epoca napoleonica.

Il primo vero vestito da sposa bianco fu indossato da Anna di Bretagna durante il suo matrimonio con Luigi XII. Ai giorni d’oggi è usuale vestirsi con abito bianco per simboleggiare purezza e bellezza della sposa; è per questo motivo che per tradizione, gli ospiti al matrimonio devono evitare tale colore.

Abito da sposa, ed io pago

Andiamo subito al sodo, secondo la tradizione e seguendo il galateo delle nozze, l’abito da sposa deve acquistarlo il padre della sposa, come del resto anche gli abiti delle damigelle d’onore.

Questo onore ed onore viene compensato dall’acquisto dell’abito per lo sposo da parte della famiglia di lui. La famiglia della sposa è esente dal dover acquistare vestiti ed affini per i paggetti, infatti a questi ultimi ci penserà la sposa stessa.

Purtroppo o per fortuna le spese di un matrimonio vengono ripartite tra le due famiglie, ma quale delle due dovrà patire economicamente di più il matrimonio? Vediamo insieme quali sono i costi che spettano alle famiglie degli sposi.

Mia figlia si sposa, auguri

Oltre al già citato abito da sposa, la famiglia del coniuge femminile dovrà purtroppo assecondare alcuni doveri; tra i più importanti figura sicuramente la compera di bomboniere, confetti e la preparazione del corredo.

All’alba del 2020 molte famiglie stanno evitando di spendere i propri soldi in queste due vecchissime tradizioni, ma se si fa parte di una famiglia all’antica, è bene sapere che queste due antiche tradizioni vanno a spese della famiglia della sposa.

Altri costi, potremmo dire tradizionali, sono le spese per il ricevimento e l’offerta per la Chiesa. Nel primo caso sono gli sposi stessi a non voler essere a carico della famiglia, nel secondo caso invece gli sposi difficilmente sono propensi alla questua religiosa.

Mio figlio si sposa, auguri

Non è tutto rose e fiori nemmeno per la famiglia dello sposo, infatti questa dovrà provvedere a diverse spese importanti. Tra le più significative c’è sicuramente l’acquisto della casa coniugale, che come si può immaginare è una grande responsabilità oltre che un investimento notevole.

Più suggestive invece le spese che riguardano le fedi nuziali, il bouquet della sposa ed il materasso per la camera degli sposi. A tutto questo va ad aggiungersi forse una delle scelte più difficili per una coppia: il viaggio di nozze; purtroppo la famiglia dello sposo deve sobbarcarsi anche il costo della luna di miele, la quale può fare la differenza tra un matrimonio iniziato bene ed uno no.

Dividiamo che è meglio

Come è evidente, il costo per la famiglia dello sposo è nettamente superiore a quello della famiglia della sposa; ma tutto questo solo in teoria. Difficilmente i coniugi danno l’onere di così tante spese ad una sola famiglia, usualmente si è soliti dividere equamente le spese complessive del matrimonio.

Se nei costi si può trovare un equilibrio, è nelle responsabilità delle scelte che diventa tutto più difficile. Per quanto la scelta di un’abitazione o delle fedi nuziali sia importante, la responsabilità della scelta dell’abito da sposa probabilmente supera ogni aspetto. Per questo motivo, l’abito da sposa viene pagato dalla famiglia della sposa, una responsabilità che solo la propria famiglia può colmare.

