Chi sono Federica e Giacomo figli di Mario Draghi? Età, biografia, lavoro, vita privata, curiosità

La coppia Mario Draghi e Serena Cappello ha alle spalle un matrimonio solido. Sono sposati da ben 48 anni, dal 1973. Una famiglia molto unita, composta dalla coppia, dai loro due figli, Federica Draghi e Giacomo Draghi, e dal loro amico a quattro zampe.

Chi è Federica, primogenita dei figli di Mario Draghi

La primogenita della coppia formata dall’economista, Mario Draghi, e dalla nobile, esperta di letteratura inglese, Serena Cappello, ha scelto una strada tutto sua per il proprio futuro. Lontano dalla politica e dalla letteratura, si è laureata in Biologia con un master in business concluso a New York. Una studentessa modello con un percorso di studi brillante che l’ha portata alla direzione di una multinazionale di biotecnologie. Tra le sue esperienze lavorative figurano gli incarichi come investment director in Genextra Spa e come board member per IAB – Italian Angel for Biotech. Molto attiva sulle pagine di Linkedin, è appassionata di articoli sul futuro dell’economia, sullo sviluppo tecnologico e sulla scienza.

Chi è Giacomo Draghi

Tra i due figli di Mario Draghi, su di lui si hanno più notizie rispetto alla sorella. Laureato in economia alla Bocconi di Milano ha iniziato a lavorare come trader finanziario presso la banca d’affari Morgan Stanley, a New York. Dopo 13 anni, come scrive La Repubblica, decide di rientrare in Europa, a Londra, per intraprendere la carriera di portfolio manager in LMR Partners, che si occupa di gestione investimenti. Giacomo Draghi presso la Morgan Stanley si è sempre occupato di strumenti derivati denominati in euro e franchi svizzeri. Si sposa con Valentina Orneli, una terapista nutrizionale: la coppia si è giurata amore eterno nel 2011. È stato organizzato un matrimonio da favola e i loro festeggiamenti si sono conclusi nel verde della villa di famiglia, in Umbria, a Città della Pieve.