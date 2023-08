Chi sono i figli di Luciano Spalletti, tutto su Samuele, Federico e Matilde: età, lavoro

Luciano Spalletti, il nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra, ha tre figli: Samuele, Federico e Matilde. Questi sono nati dalla storia d’amore con la moglie Tamara Angeli. Il primogenito è del 1992 mentre il secondogenito del 1995, la piccolina invece è nata nel 2011 ed è amatissima da tutta la famiglia.

Samuele Spalletti, chi è?

Samuele è nato nel 1992 e il padre lo considera un “sensibile bestione” come ha specificato in un’intervista diverso tempo fa. Il ragazzo fa l’avvocato e si è laureato con il massimo dei voti nel 2019 alla facoltà di giurisprudenza della LUISS di Roma. La tesi di laurea che ha portato avanti è stata su Diritto bancario, aziendale, finanziario e dei titoli. Oggi vive a Milano e lavora presso lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners.

Federico Spalletti, chi è?

Federico è nato nel 1995 e tutti lo chiamano Chicco, il padre lo ha definito come “chitarrista autoritario”. Oltre alla passione per la musica il ragazzo ama il calcio e segue ogni partita del padre. Si è diplomato non molto tempo fa al Centro Tecnico Federale di Coverciano come osservatore e pare l’unico che voglia seguire le orme del padre.

Matilde Spalletti, chi è?

Matilde è nata nel 2011 ed è dunque ancora una bambina di appena 12 anni. Sicuramente è la più coccolata della casa anche perché moto più giovane dei suoi fratelli con i quali si divide 19 e 16 anni. Non sappiamo molto su di lei perché giustamente è tutelata dai familiari visto che è ancora molto piccola. Non ci sono informazioni su cosa vorrebbe fare da grande anche forse perché è ancora troppo giovane per averlo deciso. Ci vorrà tempo prima di scoprire altro, di certo però l’amore il papà l’ha mostrato anche nel magico giorno dello Scudetto del Napoli.