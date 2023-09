Chi sono i figli di Maurizio Costanzo: tutto su Saverio, Camilla e Gabriele

Maurizio Costanzo aveva tre figli a cui voleva molto bene e cioè Saverio, Camilla e Gabriele. I primi due sono nati dalla relazione del noto giornalista con l’ex moglie Flaminia Morandi, mentre il terzo è stato adottato mentre stava insieme a Maria De Filippi. Andiamo però a conoscerli meglio, più da vicino.

Chi è Saverio Costanzo?

Saverio Costanzo è nato a Roma il 28 settembre del 1975 e nella vita fa il regista e lo sceneggiatore. Dopo la laurea in sociologia della comunicazione ha iniziato la carriera come conduttore radiofonico per poi passare alla tv e agli spot pubblicitari. Il suo esordio dietro la macchina da presa arriva nel 2004 quando dirige Private, ma è solo nel 2010 che ottiene il vero successo grazie a La solitudine dei numeri primi. Del 2023 invece è il suo ultimo film, Finalmente l’alba.

Chi è Camilla Costanzo?

Anche Camilla Costanzo è famosa. Nata nel 1973 è giornalista e sceneggiatrice. Uno dei suoi più grandi successi è sicuramente quello uscito nel 2009 Ero cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia. La primogenita di Maurizio è attiva in Rai e ha iniziato recitando come attrice, cambiando poi radicalmente modo di vivere professionalmente. La donna è sposata e ha due splendidi figli anche se della sua vita privata non si sa praticamente nulla.

Chi è Gabriele Costanzo?

Gabriele Costanzo ha 31 anni ed è stato adottato da Maurizio insieme a Maria tredici anni fa quando ne aveva già 18. Il ragazzo lavora per la Fascino e sta cercando di farsi conoscere dal punto di vista manageriale più che da quello di mettersi in mostra davanti ai riflettori. Proprio insieme alla madre ha iniziato a lavorare dietro le quinte di vari format di successo come Amici e C’è posta per te. Vedremo se riuscirà a sfondare ma i presupposti per fare bene ci sono davvero tutti.