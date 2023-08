Chi sono i figli e le mogli Nelson Mandela: aveva anche 21 nipoti

Nelson Mandela ha avuto tre mogli e sei figli che gli hanno regalato ben ventuno nipotini. La prima moglie del leader politico sarà Evelyn Ntoko Mase con la quale divorziò nel 1957 dopo 14 anni di matrimonio e quattro figli. I due si lasciarono solo per motivi politici e religiosi che portarono a liti e divergenze pesanti.

Il secondo matrimonio arrivò con Winnie Madikizela. La donna l’aveva sostenuto durante gli anni in carcere e poi è terminato tutto con una separazione nell’aprile del 1992 con divorzio definitivo nel marzo 1996. Da questa donna ebbe due figlie cioè Zenani nel 1959 e Zindzi nel 1960. A ottant’anni poi sposò Graca Machel che fu la sua ultima moglie.

Chi è Nelson Mandela?

Nelson Mandela nacque a Mvezo il 18 luglio del 1918 e morì a Johannesburg il 5 dicembre del 2013. Fu politico e attivista sudafricano diventando presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999. Fu protagonista assoluto dell’Apartheid e fu insignito del Premio Nobel per la pace insieme al suo antagonista Frederik de Klerk. Tra i suoi record ricordiamo anche che fu il primo presidente sudafricano non bianco a ricoprire la carica in questo senso. Per la sua lotta contro la segregazione razziale si fece ben 27 anni di carcere.

Sicuramente fu un uomo molto amato sul quale ci furono molti libri e racconti. Anche numerosi film raccontarono la sua storia e quella del Sudafrica. Tra i film ricordiamo su di lui e sulla questione sudafricana ricordiamo Goodbye Bafana, Invictus L’invincibile, Atto di difesa Nelson Mandela e il processo Rivonia. Sicuramente sono film molto intensi che possono creare anche un po’ di preoccupazione nel pubblico. Sarà interessante vedere quello che racconterà ancora l’approfondimento storico che si fa su di lui a dieci anni dalla sua morte. Di certo è un personaggio che ha fatto parlare di lui per le sue opere