Chi sono i The Jackal, tutto su Ciro Priello e Fabio Balsamo: Name That Tune

Ciro Priello e Fabio Balsamo sono due colonne portanti dei The Jackal e tornano in onda su Tv8 con il programma Name That Tune Indovina la canzone. Andiamo a scoprire qualcosa in più di questo gruppo comico nato nel 2005 a Napoli e diventato famoso l’anno dopo grazie all’immediata esplosione su Youtube. Nella formazione originale c’erano solo Francesco Capaldo, Ciro, Simone Ruzzo e Alfredo Felco che ancora oggi sono al loro posto. Da lì si sarebbero aggiunti Nicola Verre nel 2012 poi nel 2015 Fabio Balsamo e Mario Rotili, mentre nel 2016 Gianluca Colucci conosciuto come Fru. Nel 2017 arrivava Annachiara de Filippis, nel 2018 Alessandro Grespan e nel 2019 Aurora Leone. Tra gli ex componenti invece troviamo Roberto Riccio (2011-17) e Claudia Napolitano (2019-22).

Oltre a tantissimi video su Youtube troviamo anche un film del 2017 per la regia proprio di Capaldo dal titolo Addio fottuti musi verdi. Inoltre sono stati anche in diverse serie tv come Generazione 56k e Pesci Piccoli Un’agenzia. Molte idee e Poco Budget. Vedremo dove riusciranno ad arrivare, ma di certo sappiamo che si tratta di un gruppo davvero coeso e ben assortito.

The Jackal: Ciro e Fabio a Name That Tune Indovina la canzone

Ciro e Fabio dei The Jackal sono protagonisti del game show di Tv8 dal titolo Name That Tune Indovina la canzone. Il programma è arrivato alla quarta edizione. Le prime due sono state condotte da Enrico Papi con i due comici che hanno preso il suo posto nel 2022. La regia è di Alessio Pollacci che ha preso il posto di Piergiorgio Camilli nel 2021.

Ogni puntata vede fronteggiarsi due squadre con quattro personaggi famosi su giochi di tipo musicale. La squadra vincitrice ottiene così la possibilità di tornare in gara la settimana successiva. Straordinaria e caratteristica è la presenza di un’orchestra dal vivo guidata da Valeriano Chiaravalle.