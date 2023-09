Chi sono Olindo Romano e Rosa Bazzi: Strage di Erba, Iene Inside, omicidi

Olindo Romano e Rosa Bazzi saranno protagonisti dell’appuntamento di stasera de Le Iene presentano Inside. La loro storia, nota come la Strage di Erba, ha scosso per ormai quasi vent’anni il nostro paese. La coppia fu condannata per omicidio plurimo in merito a quanto accaduto a Erba, in provincia di Como, l’11 dicembre 2006. Sono rimasti moltissimi i dubbi come dimostrato da Le Iene su questo caso che sembra presentare nella sua accusa numerose lacune ed espone il pubblico a dei dubbi difficili da accettare.

Ci troviamo in una vecchia corte al numero 25 di Via Armando Diaz. Improvvisamente divampa un incendio e due persone entrano nella palazzina. Sul pianerottolo trovano praticamente ferito a morte Mario Frigerio, che poi si salverà, mentre dentro la casa vengono rinvenuti i corpi senza vita di Raffaella Castagna, del figlioletto e di una donna. La storia è terribile e gli omicidi davvero cruenti. Tutti rimangono senza parole per quanto accaduto e alla fine la colpa ricade su Olindo e Rosa che arrivano anche a confessare alla fine di una storia molto lunga e complicata anche solo da spiegare.

Chi sono Olindo Romano e Rosa Bazzi?

Olindo Romano è nato ad Albaredo per San Marco il 10 febbraio del 1962 mentre sua moglie Angela Rosa Bazzi a Erba il 12 settembre dell’anno successivo il 1963. Proprio grazie all’analisi si è parlato addirittura di riaprire un caso che potrebbe vedere, secondo le ipotesi, due innocenti in carcere da quasi vent’anni e dei colpevoli o un colpevole fuori senza nessun problema. Stasera verrà riproposto lo speciale de Le Iene presentano Inside all’interno del quale Antonino Monteleone ha mostrato grandissima intelligenza e analisi cercando di far luce su cose che sono sembrate strane a molti ma che sono rimaste tante volte oscurate e prive di sviluppi. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.